 УЄФА не присудила Данії технічну поразку за неявку на матч з Україною | Футзал | Champion.com.ua
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УЄФА не присудила Данії технічну поразку за неявку на матч з Україною

Сьогодні 19:16 6359 3
Матч перенесли на квітень
УЄФА не присудила Данії технічну поразку за неявку на матч з Україною
#УЄФА

Джерело - sport.ua.

УЄФА прийняла рішення не присуджувати збірній Данії з футзалу технічну поразку за неявку на виїзний матч відбору на Євро-2022 проти України.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Поєдинок був запланований на 27 січня в Запоріжжі, однак данці не змогли вилетіти в Україну через карантинні обмеження в Данії.

У календарі відбіркового турніру матч Україна - Данія тепер запланований на 8 квітня - на наступний день після матчу Данія - Україна.

Раніше, збірні Україні присудили технічну поразку за неявку на матч зі Швейцарією у Лізі націй.

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