УЄФА не присудила Данії технічну поразку за неявку на матч з Україною

Джерело - sport.ua.
УЄФА прийняла рішення не присуджувати збірній Данії з футзалу технічну поразку за неявку на виїзний матч відбору на Євро-2022 проти України.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Поєдинок був запланований на 27 січня в Запоріжжі, однак данці не змогли вилетіти в Україну через карантинні обмеження в Данії.
У календарі відбіркового турніру матч Україна - Данія тепер запланований на 8 квітня - на наступний день після матчу Данія - Україна.
Раніше, збірні Україні присудили технічну поразку за неявку на матч зі Швейцарією у Лізі націй.