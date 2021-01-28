УЄФА не присудила Данії технічну поразку за неявку на матч з Україною

Матч перенесли на квітень

УЄФА прийняла рішення не присуджувати збірній Данії з футзалу технічну поразку за неявку на виїзний матч відбору на Євро-2022 проти України.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Поєдинок був запланований на 27 січня в Запоріжжі, однак данці не змогли вилетіти в Україну через карантинні обмеження в Данії.

У календарі відбіркового турніру матч Україна - Данія тепер запланований на 8 квітня - на наступний день після матчу Данія - Україна.

Раніше, збірні Україні присудили технічну поразку за неявку на матч зі Швейцарією у Лізі націй.