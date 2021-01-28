 Паніот: Не дуже приємно було кататися за Україну | Фігурне катання | Champion.com.ua
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Паніот: Не дуже приємно було кататися за Україну

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Фігурист згадав про виступ за Україну
Паніот: Не дуже приємно було кататися за Україну
#Паніот

Джерело - Sport24.

Народжений в Одесі фігурист Ярослав Паніот, який змінив громадянство заради виступів за збірну США, мав проблеми з федерацією фігурного катання.

Про це заявив сам спортсмен.

"Це було довго. Не дуже приємно і не дуже зручно було кататися за Україну. Я ніколи не був у хороших стосунках зі своєю федерацією. У них завжди були якісь інші “улюбленці”, так би мовити, і на мене ніколи не дивилися як на номера один. Мені потрібно було кататися на дві голови краще. Тобто однієї голови було недостатньо, а от дві голови було достатньо, щоб кататися на міжнародних змаганнях. Неприємний досвід теж загартовує. А якби все було зручно, я б не гартувався. Можна знайти якісь плюси в труднощах. Але, напевно, це тільки загартовування”, - розповів Паніот.

Відзначимо, що Ярослав виступає в чоловічому одиночному фігурному катанні. На його рахунку два титули чемпіона України (2015, 2018), срібло Юнацьких олімпійських ігор 2012 року в командних змаганнях.

Він також захищав кольори нашої країни на дорослій Олімпіаді-2018 у Пхенчхані. Тоді він посів останнє 30-те місце в прокаті короткої програми.

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