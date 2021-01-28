Мак-Грегор опустився на шосте місце у рейтингу UFC

Джерело - iSport.ua.
Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор в оновленому рейтингу організації опустився на шосте місце.
Про це повідомляє пресслужба UFC.
Після поразки Дастіну Пуар'є на UFC 257 ірландець втратив свої позиції в рейтингу легкої ваги, в той час, як його суперник, навпаки, очолив рейтинг.
Рейтинг UFC, легка вага
1. Дастін Пуар'є
2. Джастін Гейджи
3. Чарльз Олівейра
4. Майкл Чендлер
5. Тоні Фергюсон
6. Конор Мак-Грегор
7. Рафаель Дос Аньос
8. Ден Хукер
9. Пол Фелдер
10. Дієго Феррейра
Чемпіон - Хабіб Нурмагомедов.
Нагадаємо, що Мак-Грегор нокаутом програв Дастіну Пуар'є. Відзначимо, що після бою ірландця відсторонили від поєдинків на півроку.