Мак-Грегор опустився на шосте місце у рейтингу UFC

Пуар'є очолив рейтинг UFC

Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор в оновленому рейтингу організації опустився на шосте місце.

Про це повідомляє пресслужба UFC.

Після поразки Дастіну Пуар'є на UFC 257 ірландець втратив свої позиції в рейтингу легкої ваги, в той час, як його суперник, навпаки, очолив рейтинг.

Рейтинг UFC, легка вага

1. Дастін Пуар'є

2. Джастін Гейджи

3. Чарльз Олівейра

4. Майкл Чендлер

5. Тоні Фергюсон

6. Конор Мак-Грегор

7. Рафаель Дос Аньос

8. Ден Хукер

9. Пол Фелдер

10. Дієго Феррейра

Чемпіон - Хабіб Нурмагомедов.

Нагадаємо, що Мак-Грегор нокаутом програв Дастіну Пуар'є. Відзначимо, що після бою ірландця відсторонили від поєдинків на півроку.