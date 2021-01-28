 Мак-Грегор опустився на шосте місце у рейтингу UFC | ММА | Champion.com.ua
Мій профіль
Британський промоутер: Чому Ломаченко думає, що виграв бій з Лопесом?
Сьогодні 06:23 3574
Збірна України U-21 дізналася суперників у відборі до Євро-2023
Сьогодні 15:02 495
Латвійський фахівець очолив Будівельник
Сьогодні 14:25 302
Усик отримає 5 мільйонів доларів за бій з Джойсом
Сьогодні 12:25 1561
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій
Сьогодні 10:15 6827
Клуб Другої ліги знявся з турніру
Сьогодні 09:25 1245
Визначилися чвертьфіналісти чемпіонату африканських націй
Сьогодні 08:08 771
Рекордний трансфер в історії: Карпати продали Хланя у Зорю
Вчора 18:47 2577
Магучіх тріумфувала на турнірі в Італії
Вчора 18:24 1570
Прима став шостим в індивідуальній гонці на чемпіонаті Європи
Вчора 17:55 1138
Блоги
Про скандал на плюсах, конфлікт з Шахтарем та закулісся Футболіста - Трендець у ТаТоТаке
Про скандал на плюсах, конфлікт з Шахтарем та закулісся Футболіста - Трендець у ТаТоТаке Valeriy Ruchka
26.01.2021 12:59 772
Вейну Грецкі - 60. Легенда хокею з українським корінням
Вейну Грецкі - 60. Легенда хокею з українським корінням Valeriy Ruchka
26.01.2021 10:24 4797
26 років тому легендарний Кантона влетів у вболівальника в стилі кунг-фу
26 років тому легендарний Кантона влетів у вболівальника в стилі кунг-фу Valeriy Ruchka
25.01.2021 22:02 3248
Цітаішвілі оформив асист у дебютному матчі за Ворсклу
Цітаішвілі оформив асист у дебютному матчі за Ворсклу Valeriy Ruchka
25.01.2021 15:36 1273
Скандальний Большунов - офіцер Росгвардіі, йому загрожує депортація
Скандальний Большунов - офіцер Росгвардіі, йому загрожує депортація Valeriy Ruchka
25.01.2021 15:05 3928 2
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:57 Футбол Лунін може перейти у Бетіс 193
16:43 Теніс Завацька вийшла до чвертьфіналу на турнірі ITF у Франції 192
16:31 Футбол Шахтар запропонував 5 млн євро за юного бразильця 553
16:15 Футбол Зоря назвала суперників на зборах у Туреччині 428
15:55 Футбол Минай підписав колишнього гравця львівських Карпат 753
15:39 ММА Мак-Грегор опустився на шосте місце у рейтингу UFC 714 1
15:26 Футбол Кристал очолить колишній тренер Таврії 786
15:12 Бокс Паркер і Чісора зацікавлені в проведенні бою 1000
15:04 Блог Лень отримав неспортивний фол в НБА 357
15:02 Футбол Збірна України U-21 дізналася суперників у відборі до Євро-2023 495
14:53 Футбол Фіорентина орендувала захисника Наполі 706
14:40 Футбол Евертон - Лестер 1:1. Огляд матчу 778
14:29 Навколо спорту Чем примечательна букмекерская контора 1xBet для ставок на спорт в Украине? 269
14:25 Баскетбол Латвійський фахівець очолив Будівельник 302
14:09 Футбол Манчестер Сіті - Шеффілд Юнайтед: Де дивитися матч АПЛ 883
13:51 Футбол Безус із Бельгії може перебратися на Кіпр 1137
13:33 Бокс Такам: Усик переможе Джойса при одній умові 1577
13:15 Футбол Ворскла продовжила контракт з хорватським хавбеком 1010
12:57 Біатлон Колишній керівник IBU отримував хабарі від Росії у вигляді послуг повій 1280
12:41 Футбол Арсенал - Манчестер Юнайтед: Де дивитися матч АПЛ 1139
12:33 Беттінг Скачати додаток Мостбет 1043
12:25 Бокс Усик отримає 5 мільйонів доларів за бій з Джойсом 1561
12:09 Теніс Дві російські тенісистки довічно дискваліфіковані за договірні матчі 2368
11:51 Футбол Рух програв Партизану у контрольному матчі 1515
11:33 Фігурне катання Паніот: Не дуже приємно було кататися за Україну 1849

Мак-Грегор опустився на шосте місце у рейтингу UFC

Сьогодні 15:39 714 1
Пуар'є очолив рейтинг UFC
Мак-Грегор опустився на шосте місце у рейтингу UFC
#Мак-Грегор, #Пуар'є

Джерело - iSport.ua.

Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор в оновленому рейтингу організації опустився на шосте місце.

Про це повідомляє пресслужба UFC.

Після поразки Дастіну Пуар'є на UFC 257 ірландець втратив свої позиції в рейтингу легкої ваги, в той час, як його суперник, навпаки, очолив рейтинг.

Рейтинг UFC, легка вага

1. Дастін Пуар'є

2. Джастін Гейджи

3. Чарльз Олівейра

4. Майкл Чендлер

5. Тоні Фергюсон

6. Конор Мак-Грегор

7. Рафаель Дос Аньос

8. Ден Хукер

9. Пол Фелдер

10. Дієго Феррейра

Чемпіон - Хабіб Нурмагомедов.

Нагадаємо, що Мак-Грегор нокаутом програв Дастіну Пуар'є. Відзначимо, що після бою ірландця відсторонили від поєдинків на півроку.

Коментарі ()