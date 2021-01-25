Олімпійська чемпіонка підтримала ганебний вчинок російського лижника

Російська олімпійська чемпіонка з біатлону і лижних гонок Анфіса Рєзцова схвалила напад Олександра Большунова на фінського лижника.

Про це розповіла сам спортсменка.

"Я б на емоціях теж палицею махнула. Хоча він ні в чому не винен, фінішувати він міг в будь-якому коридорі. Так що тактично фін все правильно зробив.

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Та й Большунова дарма покарали. Ну махнув він на емоціях, і що такого? А те, що він збив його в фінішному створі ... Так він міг пояснити, що на швидкості просто в нього в'їхав, тому що не міг загальмувати. Але я б ще й палицею врізала! Як дала б йому палицею по спині, щоб не перетинав мені лижню", - розповіла Резцова.