Валуєв: Кримінальна справа для Большунова? Легше повірити, що американці були на Місяці!

Джерело - tribuna.com.
У фінської влади не має підстав відкривати проти російського лижника Олександра Большунова кримінальну справу.
Про це розповів колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Микола Валуєв.
"Яка кримінальна справа для Большунова? Простіше повірити, що американці були на Місяці!
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Ви бачили хоч одну кримінальну справу, і в тому числі адміністративну, за те, що наших російських лижників збивали на фініші або під час гонки?
Їх набереться чимало, а хоча б одну справу було доведено до адміністративної відповідальності? На моїй пам'яті такого не було", - сказав Валуєв.
Нагадаємо, збірну Росії дискваліфікували в естафеті на етапі Кубку світу.