UFC 257. Мак-Грегор проти Паур'є та інші бої вечора в Абу-Дабі

Джерело - Чемпіон.

Конор Мак-Грегор (22-4) вийде в октагон проти Дастіна Пуар'є (26-6) у головному бою Main Card UFC 257, який відбудеться в Абу-Дабі. Поєдинок Мак-Грегора з Пуар'є розпочнеться орієнтовно о 7:00 за київським часом, у неділю вранці, 24 січня. Початок Main Card о 5:00.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports. Також онлайн бою у прямому етері дивіться на нашому сайті.

Попередні бої розпочнуться о 1:15 за Києвом.

UFC 257

24 січня

05:00. Основний кард

Дастін Пор'є (США) – Конор Макгрегор (Ірландія)

Ден Хукер (Нова Зеландія) – Майкл Чендлер (США)

Джессіка Ай (США) – Джоанн Калдервуд (Шотландія)

Метт Фревола (США) – Оттман Азайтар (Німеччина)

Марина Родрігес (Бразилія) – Аманда Рібас (Бразилія) - технічний нокаут (TKO)

03:00. Попередній кард

Насрат Хакпараст (Іран) – Арман Царукян (Вірменія) - рішення суддів (DEC)

- рішення суддів (DEC) Бред Таварес (США) – Антоніо Карлос Джуніор (Бразилія) - рішення суддів (DEC)

– Антоніо Карлос Джуніор (Бразилія) - рішення суддів (DEC) Джуліанна Пенья (США) – Сара Макманн (США) - сабмішен (SUB)

– Сара Макманн (США) - сабмішен (SUB) Халіл Раунтрі (США) – Марчін Прахніо (Польща) - рішення суддів (DEC)

01:15. Ранній попередній кард

Ендрю Санчес (США) – Махмуд Мурадов (Узбекистан)

Мовсар Євлоєв (Росія) – Нік Лентц (США) - рішення суддів (DEC)

– Нік Лентц (США) - рішення суддів (DEC) Амір Альбазі (Швеція) – Жалгас Жумагулов (Казахстан) - рішення суддів (DEC)

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Нагадаємо, наш сайт проведе текстову трансляцію головного бою UFC 257.