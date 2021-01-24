 UFC 257. Макгрегор проти Порье: расписание вечера, результаты онлайн | ММА | Champion.com.ua
Мій профіль
Конор Мак-Грегор - Дастін Пуар'є: ОНЛАЙН
Сьогодні 06:30 1861
Конор Мак-Грегор - Дастін Пуар'є: онлайн-трансляція бою UFC-257. LIVE
Сьогодні 05:58 4229 1
UFC 257. Мак-Грегор проти Паур'є та інші бої вечора в Абу-Дабі
Сьогодні 05:54 828
Natuse Vincere стала другою за популярністю організацією у світі
Вчора 22:56 490
Ярмоленко один з найкращих гравців матчу проти Донкастера
Вчора 21:38 465
Вашингтон оголосив про підписання Леня
Вчора 21:24 374
Мак-Грегор - Пуар'є: останній шанс легендарного ірландця?
Вчора 20:37 1595
Збірна України назвала склад на жіночу естафету
Вчора 19:24 1197
Збірна України фінішувала 8-ю в естафеті на Кубку світу в Антгольці
Вчора 17:26 690
Джима - у ТОП-10 мас-старту на Кубку світу
Вчора 14:49 1257
Блоги
День в історії. Українська битва за шахову корону в Москві
День в історії. Українська битва за шахову корону в Москві Valeriy Ruchka
Вчора 12:03 1106
Чи можливий реванш між Мак-Грегором і Нурмагомедовим? Вайт вважає, що так, але за певних умов
Чи можливий реванш між Мак-Грегором і Нурмагомедовим? Вайт вважає, що так, але за певних умов Андрій Твердохліб
22.01.2021 21:11 801
Крики Санітри та неймовірний фініш Дудченка. До бронзи не вистачило 0,4 секунди
Крики Санітри та неймовірний фініш Дудченка. До бронзи не вистачило 0,4 секунди Андрій Твердохліб
22.01.2021 19:31 1644
8-й день карантину: Костюк продовжує виснажливі тренування в готелі, Світоліна розважає новими відео
8-й день карантину: Костюк продовжує виснажливі тренування в готелі, Світоліна розважає новими відео Андрій Твердохліб
22.01.2021 17:01 1460
Відео дня. Роман Яремчук забив 10-й гол за Гент в чемпіонаті Бельгії
Відео дня. Роман Яремчук забив 10-й гол за Гент в чемпіонаті Бельгії Андрій Твердохліб
22.01.2021 08:08 2111
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
06:30 ММА Конор Мак-Грегор - Дастін Пуар'є: ОНЛАЙН 1861
05:58 Пряма трансляція Конор Мак-Грегор - Дастін Пуар'є: онлайн-трансляція бою UFC-257. LIVE 4229 1
05:54 ММА UFC 257. Мак-Грегор проти Паур'є та інші бої вечора в Абу-Дабі 828
04:35 Навколо спорту Мегого онлайн - дивитися пряму трансляцію. LIVE 76655 6
23 Січня 2021
23:50 Футбол Реал розгромив Алавес у 20 турі Ла-Ліги 367
23:42 Футбол Фіорентина здолала Кротоне у 19 турі Серії А 308
23:25 Футбол Вербич пропустить 2-3 тижні через травму 610
23:12 Футбол Бетіс вирвав нічию в Реал Сосьєдада у 20 турі Ла-Ліги 328
22:56 Кіберспорт Natuse Vincere стала другою за популярністю організацією у світі 490
22:41 Футбол Вердер розгромив Герту у 18 турі Бундесліги 394
22:27 Хокей Сокіл - Дніпро 4:0. Огляд матчу 421
22:09 Футбол Манчестер Сіті без Зінченка вирвав перемогу в Челтенхема 450
21:53 Футбол Гол Макаренка не допоміг Кортрейку перемогти Серкль Брюгге 434
21:38 Футбол Ярмоленко один з найкращих гравців матчу проти Донкастера 465
21:24 Баскетбол Вашингтон оголосив про підписання Леня 374
21:07 Футбол Рома - Спеція 4:3. Огляд матчу 462
20:59 Блог 9-й день каратнтину. Світоліна підірвала мережу відео з нецензурною лексикою 691
20:56 Футбол Аталанта розгромила Мілан, Інтер не зміг забити Удінезе в 19 турі Серії А 712
20:39 Футбол Вільярреал зіграв унічию з Уескою, Севілья розгромила Кадіс у 20 турі Ла-Ліги 232
20:37 Блог Мак-Грегор - Пуар'є: останній шанс легендарного ірландця? 1595
20:25 Хокей Сокіл без проблем переміг Дніпро у 28 турі УХЛ 501
20:09 Футбол Айнтрахт розгромив Армінію, Майнц переграв Лейпциг. Результати 18 туру Бундесліги 813
19:54 Біатлон Дудченко побіжить мас-старт на Кубку світу в Антгольці 598
19:39 Футбол Швед допоміг Мехелену розгромити Ейпен у чемпіонаті Бельгії 1071
19:24 Біатлон Збірна України назвала склад на жіночу естафету 1197

UFC 257. Мак-Грегор проти Паур'є та інші бої вечора в Абу-Дабі

Сьогодні 05:54 828 0
UFC 257. Мак-Грегор проти Паур'є та інші бої вечора в Абу-Дабі

Джерело - Чемпіон.

Конор Мак-Грегор (22-4) вийде в октагон проти Дастіна Пуар'є (26-6) у головному бою Main Card UFC 257, який відбудеться в Абу-Дабі. Поєдинок Мак-Грегора з Пуар'є розпочнеться орієнтовно о 7:00 за київським часом, у неділю вранці, 24 січня. Початок Main Card о 5:00

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports. Також онлайн бою у прямому етері дивіться на нашому сайті.

Попередні бої розпочнуться о 1:15 за Києвом.

UFC 257

24 січня

05:00. Основний кард

  • Дастін Пор'є (США) – Конор Макгрегор (Ірландія)
  • Ден Хукер (Нова Зеландія) – Майкл Чендлер (США)
  • Джессіка Ай (США) – Джоанн Калдервуд (Шотландія)
  • Метт Фревола (США) – Оттман Азайтар (Німеччина)
  • Марина Родрігес (Бразилія) – Аманда Рібас (Бразилія) - технічний нокаут (TKO)

03:00. Попередній кард

  • Насрат Хакпараст (Іран) – Арман Царукян (Вірменія) - рішення суддів (DEC)
  • Бред Таварес (США) – Антоніо Карлос Джуніор (Бразилія) - рішення суддів (DEC)
  • Джуліанна Пенья (США) – Сара Макманн (США) - сабмішен (SUB)
  • Халіл Раунтрі (США) – Марчін Прахніо (Польща) - рішення суддів (DEC)

01:15. Ранній попередній кард

  • Ендрю Санчес (США) – Махмуд Мурадов (Узбекистан)
  • Мовсар Євлоєв (Росія) – Нік Лентц (США) - рішення суддів (DEC)
  • Амір Альбазі (Швеція) – Жалгас Жумагулов (Казахстан) - рішення суддів (DEC)
 
 
 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ufc (@ufc)

Нагадаємо, наш сайт проведе текстову трансляцію головного бою UFC 257.

Коментарі ()