UFC 257. Мак-Грегор проти Паур'є та інші бої вечора в Абу-Дабі

Джерело - Чемпіон.
Конор Мак-Грегор (22-4) вийде в октагон проти Дастіна Пуар'є (26-6) у головному бою Main Card UFC 257, який відбудеться в Абу-Дабі. Поєдинок Мак-Грегора з Пуар'є розпочнеться орієнтовно о 7:00 за київським часом, у неділю вранці, 24 січня. Початок Main Card о 5:00.
Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports. Також онлайн бою у прямому етері дивіться на нашому сайті.
Попередні бої розпочнуться о 1:15 за Києвом.
UFC 257
24 січня
05:00. Основний кард
- Дастін Пор'є (США) – Конор Макгрегор (Ірландія)
- Ден Хукер (Нова Зеландія) – Майкл Чендлер (США)
- Джессіка Ай (США) – Джоанн Калдервуд (Шотландія)
- Метт Фревола (США) – Оттман Азайтар (Німеччина)
- Марина Родрігес (Бразилія) – Аманда Рібас (Бразилія) - технічний нокаут (TKO)
03:00. Попередній кард
- Насрат Хакпараст (Іран) – Арман Царукян (Вірменія) - рішення суддів (DEC)
- Бред Таварес (США) – Антоніо Карлос Джуніор (Бразилія) - рішення суддів (DEC)
- Джуліанна Пенья (США) – Сара Макманн (США) - сабмішен (SUB)
- Халіл Раунтрі (США) – Марчін Прахніо (Польща) - рішення суддів (DEC)
01:15. Ранній попередній кард
- Ендрю Санчес (США) – Махмуд Мурадов (Узбекистан)
- Мовсар Євлоєв (Росія) – Нік Лентц (США) - рішення суддів (DEC)
- Амір Альбазі (Швеція) – Жалгас Жумагулов (Казахстан) - рішення суддів (DEC)
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Нагадаємо, наш сайт проведе текстову трансляцію головного бою UFC 257.