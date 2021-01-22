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В Японії спростували інформацію про скасування Олімпіади

Сьогодні 09:39 117 0
У Токіо стежать за ситуацією у світі, але поки ведуть підготовку до Ігор
В Японії спростували інформацію про скасування Олімпіади
#Олімпіада, #Японія

Джерело - The Mainichi.

Інформація щодо бажання скасувати Олімпійські ігри в Токіо владою Японії не відповідає дійсності.

Про це заявив заступник головного секретаря кабінету міністрів Манабу Сакаї.

"Ми хотіли б повністю спростувати новина, заявивши, що такого факту немає.

Звичайно, ми повинні враховувати ситуацію за кордоном, і ми вирішимо, чи дійсно проводити захід в якийсь момент, але до тих пір уряд Японії буде робити те, що необхідно", - сказав Сакаї.

Прем'єр-міністр Есіхіде Суга, який неодноразово заявляв, що проведення Ігор буде доказом того, що людство перемогло вірус, заявив Сейму в той же день, що уряд розглядає конкретні антивірусні заходи для реалізації безпечних ігор.

Нагадаємо, Олімпіада в Токіо має відбутися в період з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Раніше, у МОК виключили можливість скасування Олімпіади в Токіо.

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