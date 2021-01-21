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Мак-Грегор і Пор'є провели дуель поглядів перед боєм

Сьогодні 19:39 408 0
Поєдинок відбудеться 24 січня на турнірі UFC 257
Мак-Грегор і Пор'є провели дуель поглядів перед боєм
#Пор'є, #Мак-Грегор

Джерело - Чемпіон.

На Бійцівському острові в Абу-Дабі пройшли заключні дуелі поглядів перед боями турніру UFC 257, які пройдуть 24 січня.

Про це повідомляє пресслужба UFC.

У головному бою турніру зійдуться ірландець Конор Мак-Грегор та американець Дастін Пор'є.

Раніше, на Мак-Грегора подали багатомільйонний позов.

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