Мак-Грегор і Пор'є провели дуель поглядів перед боєм

На Бійцівському острові в Абу-Дабі пройшли заключні дуелі поглядів перед боями турніру UFC 257, які пройдуть 24 січня.

Про це повідомляє пресслужба UFC.

У головному бою турніру зійдуться ірландець Конор Мак-Грегор та американець Дастін Пор'є.

THE REMATCH.



💎 @DustinPoirier vs 🇮🇪 @TheNotoriousMMA is two days away…



[ #UFC257 | LIVE on #ESPNPlus PPV: https://t.co/cibwi9VLF2 ] pic.twitter.com/ZakkbNkwbY