Мак-Грегор і Пор'є провели дуель поглядів перед боєм

Джерело - Чемпіон.
На Бійцівському острові в Абу-Дабі пройшли заключні дуелі поглядів перед боями турніру UFC 257, які пройдуть 24 січня.
Про це повідомляє пресслужба UFC.
У головному бою турніру зійдуться ірландець Конор Мак-Грегор та американець Дастін Пор'є.
THE REMATCH.— UFC (@ufc) January 21, 2021
💎 @DustinPoirier vs 🇮🇪 @TheNotoriousMMA is two days away…
[ #UFC257 | LIVE on #ESPNPlus PPV: https://t.co/cibwi9VLF2 ] pic.twitter.com/ZakkbNkwbY
Раніше, на Мак-Грегора подали багатомільйонний позов.