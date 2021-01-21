 Продексім дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів | Футзал | Champion.com.ua
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Продексім дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 15:40 318 0
Продексім дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
#Продексім

Джерело - sport.uа.

Відбулось жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2020/2021.

Херсонський Продексім зустрінеться з іспанським Інтером Мовістаром.

Ліга чемпіонів з футзалу 2020/21
1/8 фіналу, 16–21 лютого

Інтер Мовістар (Іспанія) – Продексім (Україна)

Актобе (Казахстан) – Добовец (Словенія)

Кайрат (Казахстан) – Юнайтед Галац (Румунія)

Олміссум (Хорватія) – КПРФ (Росія)

Бенфіка (Португалія) – Береттьоуйфалу (Угорщина)

Югра (Росія) – Вітіс (Литва)

Барселона (Іспанія) – Аньєр-Вільньов (Франція)

Спортінг (Португалія) – Хрудім (Чехія)

Протистояння на цій стадії будуть складатися з одного матчу, переможці поєдинків вийдуть у фінальний раунд – плей-оф восьми команд, що відбудеться з 28 квітня по 3 травня на Мінськ-Арені в Білорусі.

Раніше, Продексім розгромив Шкупі у Лізі чемпіонів.

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