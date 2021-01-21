Продексім дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - sport.uа.
Відбулось жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2020/2021.
Херсонський Продексім зустрінеться з іспанським Інтером Мовістаром.
Інтер Мовістар (Іспанія) – Продексім (Україна)
Актобе (Казахстан) – Добовец (Словенія)
Кайрат (Казахстан) – Юнайтед Галац (Румунія)
Олміссум (Хорватія) – КПРФ (Росія)
Бенфіка (Португалія) – Береттьоуйфалу (Угорщина)
Югра (Росія) – Вітіс (Литва)
Барселона (Іспанія) – Аньєр-Вільньов (Франція)
Спортінг (Португалія) – Хрудім (Чехія)
Протистояння на цій стадії будуть складатися з одного матчу, переможці поєдинків вийдуть у фінальний раунд – плей-оф восьми команд, що відбудеться з 28 квітня по 3 травня на Мінськ-Арені в Білорусі.
Раніше, Продексім розгромив Шкупі у Лізі чемпіонів.