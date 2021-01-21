Джерело - Чемпіон.

Фотограф з Дніпра Давид Дубницький – це Володимир Кличко у фото справі.

У Дубницького 1,3 мільйона передплатників на сторінці в Instagram і його фото дійсно заворожують. Давид народився та мешкає в Дніпрі, але за родом діяльності багато подорожує. У 2019 році українець знімав і викладав майстер-класи з фотографії у 22 країнах світу на чотирьох континентах - Нью-Йорку, Мехіко, Шанхаї, Лондоні, Амстердамі, Тель-Авіві. Його називають королем жанрового портрета з елементами еротики. Крім приватних творчих фотосесій Дубницький так само знімає і великі комерційні проекти для світових брендів. У березні нинішнього року Давид запустив власний додаток для Android і iOS - NYMF.

"У своїх фото я візуалізую мрії і фантазії людей" - лаконічно пояснює своєї успіх Дубницький.

А як вам фото Давида? Вражають?