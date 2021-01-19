Стала відома заявка збірної України

Головний тренер збірної України Олександр Косенко оприлюднив склад команди на матчі проти збірних Данії та Албанії у рамках групового етапу відбору на Євро-2022.

Про це повідомляє пресслужба АФУ.

Склад збірної України:

Воротарі: Юрій Савенко, Кирило Ципун (обидва – Продексім), Олександр Сухов (ХІТ)

Універсали: Сергій Малишко, Тарас Королишин, Микола Грицина (всі – Сталіца, Білорусь), Олег Єрьомін (Вітен, Білорусь​), Михайло Зварич, Микола Білоцерківець, Петро Шотурма, (всі – Продексім​), Олександр Педяш, Сергій Журба (обидва – ХІТ​), Микола Микитюк, Артем Фаренюк (обидва – Ураган​), Тарас Кузь (Енергія).

Матч зі збірною Данії відбудеться 27 січня, а гра проти збірної Албанії запланована на 31 січня.