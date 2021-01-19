Джерело - futsal.com.ua.
Головний тренер збірної України Олександр Косенко оприлюднив склад команди на матчі проти збірних Данії та Албанії у рамках групового етапу відбору на Євро-2022.
Про це повідомляє пресслужба АФУ.
Склад збірної України:
Воротарі: Юрій Савенко, Кирило Ципун (обидва – Продексім), Олександр Сухов (ХІТ)
Універсали: Сергій Малишко, Тарас Королишин, Микола Грицина (всі – Сталіца, Білорусь), Олег Єрьомін (Вітен, Білорусь), Михайло Зварич, Микола Білоцерківець, Петро Шотурма, (всі – Продексім), Олександр Педяш, Сергій Журба (обидва – ХІТ), Микола Микитюк, Артем Фаренюк (обидва – Ураган), Тарас Кузь (Енергія).
Матч зі збірною Данії відбудеться 27 січня, а гра проти збірної Албанії запланована на 31 січня.