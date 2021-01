У головній події шоу UFC on ABC 1 колишній чемпіон у напівлегкій вазі Макс Голловей переміг рішенням суддів Келвіна Каттара.

У цьому поєдинку американець встановив рекорд за кількістю завданих ударів - 445, а також за кількістю завданих ударів у голову - 274 і по корпусу - 117.

Також у Голловея рекорд за кількістю викинутих ударів за раунд - 141.

More numbers from @BlessedMMA's historic night:



Distance strikes landed - 439

Significant head strikes landed - 274

Significant body strikes landed - 117

Significant strikes landed in a round - 141



