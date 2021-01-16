У UFC анонсували новини про чемпіона Нурмагомедова

В UFC анонсували новини щодо відновлення кар’єри чемпіона у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова.

Про це розповів президент промоушена Дана Вайт.

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"Привіт усім! Минулого вечора зустрічався з чемпіоном UFC у легкій вазі Хабібом Нурмагомедова. Сьогодні о 15:00 (22:00 по київвському часі) по Нью-Йорку на телеканалі ACB розповім про його рішення і як воно вплине на поєдинок Конора Мак-Грегора з Дастіном Пор’є", - сказав Вайт.