Турнір відбудеться у ніч на 24 січня

Джерело - Чемпіон.

23 січня в Абу-Дабі відбудеться шоу UFC 257.

Орієнтовний початок – о 5:00 ранку неділі, 24 січня, за київським часом.

Повний файткард турніру виглядає так і ще може змінитися:

Дастін Пор'є (США) – Конор Мак-Грегор (Ірландія)

Актуально: Мак-Грегор – Пор'є: де і коли дивитися бій UFC 257

Ден Хукер (Нова Зеландія) – Майкл Чендлер (США)

Джессіка Ай (США) – Джоанн Калдервуд (Шотландія)

Халіл Раунтрі (США) – Марчін Прахніо (Польща)

Марина Родрігес (Бразилія) – Аманда Рібас (Бразилія)

Бред Таварес (США) – Антоніо Карлос Джуніор (Бразилія)

Метт Фревола (США) – Оттман Азайтар (Німеччина)

Насрат Хакпараст (Іран) – Арман Царукян (Вірменія)

Амір Альбазі (Швеція) – Жалгас Жумагулов (Казахстан)

Джуліанна Пенья (США) – Сара Макманн (США)

Мовсар Євлоєв (Россия) – Нік Лентц (США)