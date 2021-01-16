Джерело - Чемпіон.
23 січня в Абу-Дабі відбудеться шоу UFC 257.
Орієнтовний початок – о 5:00 ранку неділі, 24 січня, за київським часом.
TWO WEEKS.— UFC (@ufc) January 9, 2021
[ #UFC257 | #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi ] pic.twitter.com/83Xc3gGJv0
Повний файткард турніру виглядає так і ще може змінитися:
Дастін Пор'є (США) – Конор Мак-Грегор (Ірландія)
Актуально: Мак-Грегор – Пор'є: де і коли дивитися бій UFC 257
Ден Хукер (Нова Зеландія) – Майкл Чендлер (США)
Джессіка Ай (США) – Джоанн Калдервуд (Шотландія)
Халіл Раунтрі (США) – Марчін Прахніо (Польща)
Марина Родрігес (Бразилія) – Аманда Рібас (Бразилія)
Бред Таварес (США) – Антоніо Карлос Джуніор (Бразилія)
Метт Фревола (США) – Оттман Азайтар (Німеччина)
Насрат Хакпараст (Іран) – Арман Царукян (Вірменія)
Амір Альбазі (Швеція) – Жалгас Жумагулов (Казахстан)
Джуліанна Пенья (США) – Сара Макманн (США)
Мовсар Євлоєв (Россия) – Нік Лентц (США)