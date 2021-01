Французький гонщик помер від травм, отриманих на Ралі Дакар

Французький мотогонщик П'єр Шерпен загинув від наслідків травм, які він отримав на 7-му етапі Ралі Дакар 2021.

Про це повідомляє пресслужба Ралі Дакар.

Гонщик потрапив в серйозну аварію 10 січня. Він був доставлений до лікарні, де його ввели в штучну кому і провели операцію.

14 січня Шерпена намагалися доставити у Францію, але він помер у літаку під час транспортування.

Спортсмену було 52 роки. Шерпен в четвертий раз брав участь в Ралі Дакар.

PIERRE CHERPIN PASSED AWAY



During his transfer by medical plane, Pierre Cherpin died on Jan 14th from injuries caused by his fall during the 7th stage.



The Dakar caravan would like to extend its sincere condolences to his family, relatives & friends.https://t.co/ccJ4ctOU9D pic.twitter.com/zxQ9o49ENG