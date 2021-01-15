Французький гонщик помер від травм, отриманих на Ралі Дакар

Шарпен так і не вийшов з коми

Джерело - Чемпіон.

Французький мотогонщик П'єр Шерпен загинув від наслідків травм, які він отримав на 7-му етапі Ралі Дакар 2021.

Про це повідомляє пресслужба Ралі Дакар.

Гонщик потрапив в серйозну аварію 10 січня. Він був доставлений до лікарні, де його ввели в штучну кому і провели операцію.

14 січня Шерпена намагалися доставити у Францію, але він помер у літаку під час транспортування.

Спортсмену було 52 роки. Шерпен в четвертий раз брав участь в Ралі Дакар.