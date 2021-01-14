CAS звинуватив Росію у приховуванні справжніх маніпуляцій з допінгом

Російська влада приховує справжні масштаби маніпуляцій з допінгом

Джерело - Чемпіон.

Спортивний арбітражний суд (CAS) звинуватив владу РФ у приховуванні реальних масштабів допінгових порушень російськими спортсменами.

Про це йдеться у повному тексті рішення CAS, щодо відсторонення Всесвітнім антидопінговим агентством російських спортсменів від міжнародних змагань на два роки.

У повному тексті рішення відзначається, що в CAS прийшов до висновку, що "ніколи не вдасться встановити точну кількість спортсменів і офіційних осіб, які могли успішно уникнути підозр у порушенні антидопінгових правил".

"Коли приховування допінгових схем почало ставати очевидним, рішення, прийняте російською владою, було спрямований не на те, щоб досягти ясності, а на те, щоб спробувати приховати порушення. Маніпуляції показують, що російська влада, як і раніше готова втручатися в антидопінгову систему і корумпувати її", - йдеться в тексті рішення.

Нагадаємо, Росію відсторонили від міжнародних змагань на 2 роки.