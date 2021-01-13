Збірна США відмовилася від участі у чемпіонаті світу

Україна має шанс на участь у ЧС

Збірна США знялася з 27-го чемпіонату світу з гандболу серед чоловіків, який відбудеться з 13 по 31 січня 2021 року в Єгипті.

Про це повідомляє пресслужба IIHF.

Таким чином, США є другою командою, що оголосила про свою відмову через позитивні випадки COVID-19 після того, як Чехія була змушена скасувати свою участь трохи раніше (та її замінила Північна Македонія).

Тепер до участі була запрошена друга резервна команда, збірна Швейцарії, яка зайняла 16-те місце на Євро-2020 серед чоловіків.

Далі в резервному списку розташовуються збірні Нідерландів, Чорногорії, України та Сербії. Ці команди зайняли 17–20 місця на ЧЄ-2020. Таким чином, для участі України у ЧС-2021 потрібно зняття ще трьох команд.

27-й чемпіонат світу IHF серед чоловіків, вперше за участю 32 команд, пройде в Єгипті з 13 по 31 січня 2021 року на чотирьох аренах: Cairo Stadium Sports Hall, New Capital Sports Hall, Dr Hassan Moustafa Sports Hall та Borg Al Arab Sports Hall. Буде зіграно 108 матчів, а стадія плей-оф відбудеться у Каїрі.