Боєць UFC заарештований за підозрою в замаху на своїх сестер

Рівера завдав ножові поранення своїм сестрам

Боєць UFC Ірвін Рівера арештований в США за звинуваченням у замаху на вбивство.

Про це повідомляє MMA Fighting.

31-річного мексиканського бійця затримали в американському місті Бойнтон-Біч. Рівера звинувачується в нанесенні ножових поранень двом своїм сестрам.

UFC вже виступив із заявою, що промоушен розслідує надзвичайно тривожну ситуацію і не буде зараз пропонувати Рівері бій. У промоції вважають, що інцидент міг статися у зв'язку з проблемами з психічним здоров'ям бійця.

Рівера повинен був провести наступний поєдинок на турнірі UFC Fight Night в березні.

Раніше, боєць ММА загинув у масовій бійці в махачкалінському селищі.