Боєць UFC заарештований за підозрою в замаху на своїх сестер

Джерело - iSport.ua.
Боєць UFC Ірвін Рівера арештований в США за звинуваченням у замаху на вбивство.
Про це повідомляє MMA Fighting.
31-річного мексиканського бійця затримали в американському місті Бойнтон-Біч. Рівера звинувачується в нанесенні ножових поранень двом своїм сестрам.
UFC вже виступив із заявою, що промоушен розслідує надзвичайно тривожну ситуацію і не буде зараз пропонувати Рівері бій. У промоції вважають, що інцидент міг статися у зв'язку з проблемами з психічним здоров'ям бійця.
Рівера повинен був провести наступний поєдинок на турнірі UFC Fight Night в березні.
Раніше, боєць ММА загинув у масовій бійці в махачкалінському селищі.