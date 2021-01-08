Переможець бою Мак-Грегор - Пор'є стане претендентом на титул чемпіона UFC

Глава UFC всіляко підігріває інтерес до майбутнього бою

Джерело - BJPenn.

Переможець поєдинку між Конором Мак-Грегором і Дастіном Пор' отримає шанс поборотися за титул промоушена в легкій вазі.

Про це заявив президент UFC Дейна Вайт.

"Так, я вважаю, що той, хто виграє, швидше за все, буде наступним у черзі на чемпіонський пояс", - сказав Вайт.

Чинним володарем титулу UFC у легкій вазі є Хабіб Нурмагомедов. Росіянин завершив кар'єру після дострокової перемоги над Джастіном Гейджи на UFC 254, але дотепер володіє чемпіонським поясом.

Нагадаємо, що бій Мак-Грегор - Пор'є відбудеться 23 січня в рамках UFC 257. Івент відбудеться на Бійцівському острові в Абу-Дабі.

Раніше, боєць ММА загинув у масовій бійці в махачкалінському селищі.