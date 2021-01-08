Переможець бою Мак-Грегор - Пор'є стане претендентом на титул чемпіона UFC

Джерело - BJPenn.
Переможець поєдинку між Конором Мак-Грегором і Дастіном Пор' отримає шанс поборотися за титул промоушена в легкій вазі.
Про це заявив президент UFC Дейна Вайт.
"Так, я вважаю, що той, хто виграє, швидше за все, буде наступним у черзі на чемпіонський пояс", - сказав Вайт.
Чинним володарем титулу UFC у легкій вазі є Хабіб Нурмагомедов. Росіянин завершив кар'єру після дострокової перемоги над Джастіном Гейджи на UFC 254, але дотепер володіє чемпіонським поясом.
Нагадаємо, що бій Мак-Грегор - Пор'є відбудеться 23 січня в рамках UFC 257. Івент відбудеться на Бійцівському острові в Абу-Дабі.
Раніше, боєць ММА загинув у масовій бійці в махачкалінському селищі.