Беленюк візьме участь у турнірі вперше з вересня 2019 року

Джерело - borba.com.ua.
Українська збірна з греко-римської боротьби візьме участь на турнірі Grand Prix Zagreb Open 2021, який відбудеться 16-17 січня.
Про це повідомляє пресслужба ФГРБУ.
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До складу команди вперше з вересня 2019 року потрапив срібний призер Олімпійських ігор 2016 року і дворазовий чемпіон світу Жан Беленюк
Склад української команди на Grand Prix Zagreb Open 2021:
72 кг Парвіз Насібов
77 кг Володимир Яковлєв, Ясаф Зейналов, Ельмар Нуралієв
82 кг Ярослав Фільчаков
87 кг Жан Беленюк
97 кг Владлен Козлюк, Зелімхан Дзігасов
130 кг Олександр Чернецький, Микола Кучмій