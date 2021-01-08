 Беленюк візьме участь у турнірі вперше з вересня 2019 року | Боротьба | Champion.com.ua
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Беленюк візьме участь у турнірі вперше з вересня 2019 року

Сьогодні 11:57 193 0
Збірна України з греко-римської боротьби розпочне сезон у Хорватії
Беленюк візьме участь у турнірі вперше з вересня 2019 року
#Беленюк

Джерело - borba.com.ua.

Українська збірна з греко-римської боротьби візьме участь на турнірі Grand Prix Zagreb Open 2021, який відбудеться 16-17 січня.

Про це повідомляє пресслужба ФГРБУ.

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До складу команди вперше з вересня 2019 року потрапив срібний призер Олімпійських ігор 2016 року і дворазовий чемпіон світу Жан Беленюк

Склад української команди на Grand Prix Zagreb Open 2021:

72 кг Парвіз Насібов
77 кг Володимир Яковлєв, Ясаф Зейналов, Ельмар Нуралієв
82 кг Ярослав Фільчаков
87 кг  Жан Беленюк
97 кг Владлен Козлюк, Зелімхан Дзігасов
130 кг Олександр Чернецький, Микола Кучмій
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