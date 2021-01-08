Беленюк візьме участь у турнірі вперше з вересня 2019 року

Збірна України з греко-римської боротьби розпочне сезон у Хорватії

Українська збірна з греко-римської боротьби візьме участь на турнірі Grand Prix Zagreb Open 2021, який відбудеться 16-17 січня.

Про це повідомляє пресслужба ФГРБУ.

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До складу команди вперше з вересня 2019 року потрапив срібний призер Олімпійських ігор 2016 року і дворазовий чемпіон світу Жан Беленюк

Склад української команди на Grand Prix Zagreb Open 2021:

72 кг Парвіз Насібов

77 кг Володимир Яковлєв, Ясаф Зейналов, Ельмар Нуралієв

82 кг Ярослав Фільчаков

87 кг Жан Беленюк

97 кг Владлен Козлюк, Зелімхан Дзігасов

130 кг Олександр Чернецький, Микола Кучмій