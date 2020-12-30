Білодід відреагувала на звання найкращої дзюдоїстки світу

Джерело - Чемпіон.
Українка Дар'я Білодід поділилася емоціями після отримання нагороди найкращій дзюдоїсті світу 2019-2020 років.
Про це спортсменка розповіла у Facebook.
Важливо: Білодід визнана найкращою дзюдоїсткою світу 2019/2020 років
"Хочу сказати величезне спасибі людям, які проголосували за мене і визнали найкращою дзюдоїсткою світу 2019-2020 років.
Для мене велика честь отримати цю нагороду. Спасибі IJF - Міжнародної федерації дзюдо ", - розповіла Білодід.
У 2019 Білодід завоювала золото на чемпіонаті Європи, Європейських іграх і Grand Slam.
У 2020 році на рахунку українки золото і бронза на турнірах серії Grand Slam.