Білодід відреагувала на звання найкращої дзюдоїстки світу

Українка Дар'я Білодід поділилася емоціями після отримання нагороди найкращій дзюдоїсті світу 2019-2020 років.

Про це спортсменка розповіла у Facebook.

Важливо: Білодід визнана найкращою дзюдоїсткою світу 2019/2020 років

"Хочу сказати величезне спасибі людям, які проголосували за мене і визнали найкращою дзюдоїсткою світу 2019-2020 років.

Для мене велика честь отримати цю нагороду. Спасибі IJF - Міжнародної федерації дзюдо ", - розповіла Білодід.