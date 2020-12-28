Нурмагомедов: У UFC хочуть, щоб я відновив кар'єру

Джерело - isport.ua.
Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов відреагував на можливе повернення в Октагон.
Про це розповів сам боєць.
"Ми з президентом промоушену Вайтом постійно на зв'язку, але повернення не обговорювали. Мабуть, вони хочуть, щоб я повернувся. Ну а що? Вже є історія, фанатська база, їх бажання зрозумілі. Вони вмовляють повернутися і в цьому немає нічого дивного. Пропонують умови і бійців.
Але їм пропонувати нікого. Я половину з ТОП-10 перемагав. Ми скоро зустрінемося з Даною Вайтом, обговоримо все. Я не хотів би, щоб існувала ймовірність того, що я повернуся", - заявив Нурмагомедов.
Нагадаємо, що після перемоги над Гейджи Нурмагомедов заявив про завершення кар'єри.