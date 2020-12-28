 Нурмагомедов: У UFC хочуть, щоб я відновив кар'єру | ММА | Champion.com.ua
Мій профіль
Як два киянина братів Кличків обійшли
Вчора 13:07 3504
Різдвяна гонка-2020: Українці провалили гонку-переслідування
Вчора 21:15 1125
Українці стали п’ятими у мас-старті Різдвяної гонки
Вчора 20:00 1555
Санжар порадив Шахабу перейти у Динамо
Вчора 17:57 1699
Остання гонка чемпіонату України з біатлону відбулася без стрільби
Вчора 16:56 2012
Збірна України з футзалу втратила три позиції у рейтингу УЄФА
Вчора 16:31 2297
Білодід визнана найкращою дзюдоїсткою світу 2019/2020 років
Вчора 14:24 7332 2
Скрипник – найкращий тренер УПЛ 2020 року
Вчора 13:52 629
Рома може підписати Яремчука взимку
Вчора 13:40 772
Він подобався Венгеру і їхав в Лондон підписувати контракт... Життя та смерть Іллі Цимбаларя
Вчора 13:00 9192 3
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
28 Грудня 2020
23:55 Футбол Баварія влітку хотіла купити Тете за 70 млн євро 213
23:41 Футбол Левченко оцінив перехід Коваленка в Аталанту 259
23:25 Футбол Селезньов пояснив провал у Малазі 353
23:13 Біатлон Підручний виграв конкурс стрілків на Різдвяній гонці 459
22:58 Футбол Куман назвав причину відсутності Мессі у заявці Барселони 624
22:46 ММА Нурмагомедов: У UFC хочуть, щоб я відновив кар'єру 463
22:33 Футбол Санжар назвав терміни повернення до роботи 459
22:17 Футбол Клуби АПЛ цікавились Яремчуком 500
21:59 Футбол Сідклей повернеться у Динамо 745
21:43 Футбол Стороженко покинув Металіст 1925 793
21:26 Футбол Челсі зіграло внічию з Астон Віллою в АПЛ 732
21:15 Біатлон Різдвяна гонка-2020: Українці провалили гонку-переслідування 1125
21:12 Блог Карате проти шахів. Горуна позмагався з Анною Музичук 293
20:57 Футбол Дніпро-1 позбудеться п’ятьох гравців 1041 1
20:51 Футбол Визначився найкращий тренер Другої ліги 982
20:47 RunNews Які травми найпоширеніші серед бігунів. Останні бігові новини в подкасті Пейсмейкери 744
20:32 Футбол Кварцяний назвав найкращого українського футболіста 1652
20:16 Футбол Динамо цікавиться іноземним хавбеком 1992
20:15 Блог Фото дня. Гравець Динамо став батьком 466
20:00 Біатлон Українці стали п’ятими у мас-старті Різдвяної гонки 1555
19:57 Блог Топ події 2020 року - ТаТоТаке 176
19:45 ММА Нурмагомедов: Переможець бою Мак-Грегор – Пуар'є забере пояс UFC 1157
19:30 Футбол Металіст 1925 розпрощався з трьома гравцями 1263
19:14 Футбол Коста проігнорував тренування Атлетіко 1175
19:09 Футбол Карпати запустили Patreon і просять вболівальників допомогти клубу 1292 5

Нурмагомедов: У UFC хочуть, щоб я відновив кар'єру

Вчора 22:46 463 0
Хабіб Нурмагомедов прокоментував повернення у UFC
Нурмагомедов: У UFC хочуть, щоб я відновив кар'єру
#Нурмагомедов

Джерело - isport.ua.

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов відреагував на можливе повернення в Октагон.

Про це розповів сам боєць.

"Ми з президентом промоушену Вайтом постійно на зв'язку, але повернення не обговорювали. Мабуть, вони хочуть, щоб я повернувся. Ну а що? Вже є історія, фанатська база, їх бажання зрозумілі. Вони вмовляють повернутися і в цьому немає нічого дивного. Пропонують умови і бійців.

Але їм пропонувати нікого. Я половину з ТОП-10 перемагав. Ми скоро зустрінемося з Даною Вайтом, обговоримо все. Я не хотів би, щоб існувала ймовірність того, що я повернуся", - заявив Нурмагомедов.

Нагадаємо, що після перемоги над Гейджи Нурмагомедов заявив про завершення кар'єри

Коментарі ()