 Швейцарський суд скасував восьмирічну дискваліфікацію олімпійського чемпіона | Плавання | Champion.com.ua
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Швейцарський суд скасував восьмирічну дискваліфікацію олімпійського чемпіона

Сьогодні 22:54 392 0
Справа Яна буде розглядатися повторно в CAS
Швейцарський суд скасував восьмирічну дискваліфікацію олімпійського чемпіона
#Сунь Ян

Джерело - Sport Arena.

Федеральний суд Швейцарії скасував рішення Спортивного арбітражного суду у справі олімпійського чемпіона з плавання китайця Сунь Яна.

Про це повідомляє АР.

Відзначається, що справа знову буде передано в CAS, проте його розгляне вже інший склад суддів. Адвокати спортсмени змогли довести, що один із суддів, який дискваліфікував Суня, в соціальних мережах розміщував расистські коментарі про Китай.

Нагадаємо, що Сунь Ян  був відсторонений на вісім років  за порушення антидопінгових правил. Він провалив допінг-пробу у вересні 2018 року - китаєць розбив молотком пробірку зі своєю допінг-пробою, а також нецензурно висловлювався на адресу допінг-офіцерів WADA.

Сунь Ян тричі вигравав олімпійське золото: у 2012 році - на дистанціях 400 і 1500 метрів вільним стилем, а також у 2016-му - на 200 метрах вільним стилем. За кар'єру він виграв 11 золотих медалей чемпіонатів світу з плавання.

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