Дворазовий олімпійський чемпіон потрапив до в'язниці

Нортуг отримав тюремний термін

Дворазовий олімпійський чемпіон з лижних гонок Петтер Нортуг отримав сім місяців позбавлення волі за небезпечне водіння і зберігання наркотиків.

Про це повідомляє NRK.

Нещодавно Нортуга затримали за перевищення швидкості (168 км / год при обмеженні в 110 км / ч), а під час обшуку в його будинку знайшли кокаїн. Обвинувальна сторона намагалася покарати Нортуга на вісім місяців, в той час як адвокат вважав, що термін повинен бути шість місяців.

Якби сторона адвоката була прийнята, то 34-річний норвежець міг би залишитися вдома за законами своєї країни, але його переміщення відстежувалися б за допомогою електронного браслета.

Також зазначається, що крім тюремного терміну, Нортуг довічно позбавлений водійських прав.

Нагадаємо, Нортуг завершив професійну кар'єру в кінці 2018 року. У 2010 році Петтер завоював дві золоті медалі на Олімпіаді у Ванкувері, додавши до них одне срібло та бронзу. Також він зібрав 13 золотих медалей (рекорд) на чемпіонатах світу, відсвяткувавши перемоги в загальному заліку в 2010 і 2013 роках.

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