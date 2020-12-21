Джерело - Чемпіон.
У турецькому Мерсіні завершився чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики серед жінок.
Актуально: Українки здобули три бронзові нагороди на чемпіонаті Європи
Українки були представлені на турнірі дорослою і юніорською командами.
За підсумками змагань представниці України здобули 6 медалей - 1 золото, 1 срібло і 4 бронзи.
Таким чином наша збірна стала 3-ю в медальному заліку після Румунія та Угорщини.
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Юніорки виграли срібло і 2 бронзи, дорослі - золото і 2 бронзові нагороди.
Медальний залік чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики-2020:
1. Румунія - 8-5-1 (14)
2. Угорщина - 2-2-3 (7)
3. Україна - 1-1-4 (6)