Українки були представлені на турнірі дорослою і юніорською командами

Джерело - Чемпіон.

У турецькому Мерсіні завершився чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики серед жінок.

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Українки були представлені на турнірі дорослою і юніорською командами.

За підсумками змагань представниці України здобули 6 медалей - 1 золото, 1 срібло і 4 бронзи.

Таким чином наша збірна стала 3-ю в медальному заліку після Румунія та Угорщини.

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Юніорки виграли срібло і 2 бронзи, дорослі - золото і 2 бронзові нагороди.

Медальний залік чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики-2020:

1. Румунія - 8-5-1 (14)

2. Угорщина - 2-2-3 (7)

3. Україна - 1-1-4 (6)