Гераскевич став 11 на етапі Кубка світу в Інсбруку

На четвертому етапі Кубка світу зі скелетону-2020/21 українець Владислав Гераскевич фінішував із 11-м результатом.

Під час першої спроби Гераскевич показав результат 53.14 секунди - це 12-й результат. Але під час другого спуску йому вдалося покращити свої показники на 0.49 (час - 52.65 секунди). Як наслідок, у другому заїзді час Владислава став десятим, що допомогло йому піднятися на одне місце.

За підсумками двох спусків Гераскевич фінішував на одинадцятому місці - він програв 1.24 секунди переможцю.

Гераскевичу не вистачило 0.02 секунди, аби фінішувати у ТОП-10 на четвертому етапі Кубка світу в Іннсбруку.

Перше місце посів латвієць Мартінс Дукурс, він подолав дистанцію за 1:44.55. Другим став Метт Вестон (+0.20), на третьому місці - німець Крістофер Гротхер (+0.33).