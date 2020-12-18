 Гераскевич став 11 на етапі Кубка світу в Інсбруку | Санний спорт | Champion.com.ua
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Гераскевич став 11 на етапі Кубка світу в Інсбруку

Сьогодні 21:29 203 0
Гераскевич став 11 на етапі Кубка світу в Інсбруку
#Гераскевич

Джерело - suspilne.media.

На четвертому етапі Кубка світу зі скелетону-2020/21 українець Владислав Гераскевич фінішував із 11-м результатом. 

Під час першої спроби Гераскевич показав результат 53.14 секунди - це 12-й результат. Але під час другого спуску йому вдалося покращити свої показники на 0.49 (час - 52.65 секунди). Як наслідок, у другому заїзді час Владислава став десятим, що допомогло йому піднятися на одне місце.

За підсумками двох спусків Гераскевич фінішував на одинадцятому місці - він програв 1.24 секунди переможцю.

Гераскевичу не вистачило 0.02 секунди, аби фінішувати у ТОП-10 на четвертому етапі Кубка світу в Іннсбруку.

Перше місце посів латвієць Мартінс Дукурс, він подолав дистанцію за 1:44.55. Другим став Метт Вестон (+0.20), на третьому місці - німець Крістофер Гротхер (+0.33).

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