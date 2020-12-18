Українські юніорки вибороли срібло у командному змаганні на чемпіонаті Європи

Джерело - suspilne.media.
Юніорська збірна України серед дівчат здобула "срібло" в командному змаганні на чемпіонаті Європи-2020 зі спортивної гімнастики.
Про це повідомляє Суспільне.
Україну представляли: Вікторія Іваненко, Даніела Батрона, Юлія Касьяненко, Дар'я Лиска.
"Золото" в командному змаганні завоювала збірна Румунії (156.463). Третє місце посіла збірна Угорщини зі 143.428 балами в активі.
Чемпіонат Європи
Мерсін, Туреччина
Юніорки. Командні змагання
18 грудня
1. Румунія - 156.463
2. Україна - 145.995
3. Угорщина - 143.428
4. Туреччина - 141.994
5. Хорватія - 141.963