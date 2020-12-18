Українські юніорки вибороли срібло у командному змаганні на чемпіонаті Європи

Збірна України стала другою

Юніорська збірна України серед дівчат здобула "срібло" в командному змаганні на чемпіонаті Європи-2020 зі спортивної гімнастики.

Про це повідомляє Суспільне.

Україну представляли: Вікторія Іваненко, Даніела Батрона, Юлія Касьяненко, Дар'я Лиска.

"Золото" в командному змаганні завоювала збірна Румунії (156.463). Третє місце посіла збірна Угорщини зі 143.428 балами в активі.

Чемпіонат Європи

Мерсін, Туреччина

Юніорки. Командні змагання

18 грудня

1. Румунія - 156.463

2. Україна - 145.995

3. Угорщина - 143.428

4. Туреччина - 141.994

5. Хорватія - 141.963