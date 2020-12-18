 Українські юніорки вибороли срібло у командному змаганні на чемпіонаті Європи | Гімнастика | Champion.com.ua
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Українські юніорки вибороли срібло у командному змаганні на чемпіонаті Європи

Сьогодні 18:31 317 0
Збірна України стала другою
Українські юніорки вибороли срібло у командному змаганні на чемпіонаті Європи
#Україна

Джерело - suspilne.media.

Юніорська збірна України серед дівчат здобула "срібло" в командному змаганні на чемпіонаті Європи-2020 зі спортивної гімнастики.

Про це повідомляє Суспільне.

Україну представляли: Вікторія Іваненко, Даніела Батрона, Юлія Касьяненко, Дар'я Лиска.

"Золото" в командному змаганні завоювала збірна Румунії (156.463). Третє місце посіла збірна Угорщини зі 143.428 балами в активі.

Чемпіонат Європи
Мерсін, Туреччина
Юніорки. Командні змагання
18 грудня
1. Румунія - 156.463
2. Україна - 145.995
3. Угорщина - 143.428
4. Туреччина - 141.994
5. Хорватія - 141.963
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