Українці здобули три золота на чемпіонаті світу з бодибілдингу

На чемпіонаті світу бодибілдинг в іспанській Санта-Сусанні українські спортсмени підтвердили свій елітний статус.

У наших спортсменів одразу три чемпіонські титули:

Оксана Бригідир - чемпіонка світу серед професіоналів Elite Pro у фітнес-бікіні! Львів'янка здобула перемогу у відкритій категорії найпопулярнішої жіночої дисципліни - фітнес-бікіні і змінила минулорічне срібло на золото.

Дмитро Горобець здобув третій поспіль титул чемпіона світу серед професіоналів Elite Pro у відкритій категорії менс фізик. Цей тріумф - 17-й для Дмитра в дивізіоні Elite Pro.

А Сергій Данілець - став чемпіоном світу серед професіоналів Elite Pro у відкритій категорії класик фізик.

Ще одну нагороду виборола Аліна Яман. На дебютному для себе Чемпіонаті світу серед професіоналів Elite Pro полтавка виборола бронзову медаль у відкритій категорії бодіфітнесу.