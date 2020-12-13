Олівейра чекає бою з переможцем пари Мак-Грегор - Пор'є

Джерело - Чемпіон.
Бразильський боєць Чарльз Олівейра хоче провести бій проти переможця пари Мак-Грегор - Пор'є.
Про це заявив сам бразилець.
"Взагалі-то наш бос сказав, що переможець нашого бою отримає титульний поєдинок. Буду чекати розвиток ситуації в дивізіоні, особливо бій Конора Мак-Грегора і Дастіна Пор'є. Бережіться, Чарльз йде, всім кінець", - сказав Олівейра.
3️⃣0️⃣-2️⃣6️⃣— UFC (@ufc) December 13, 2020
3️⃣0️⃣-2️⃣6️⃣
3️⃣0️⃣-2️⃣6️⃣@CharlesDoBronxs wants his title shot! #UFC256 pic.twitter.com/m96CKIAtpX
Раніше, Олівейра переміг Тоні Фергюсона.