Олівейра чекає бою з переможцем пари Мак-Грегор - Пор'є

Бразильський боєць Чарльз Олівейра хоче провести бій проти переможця пари Мак-Грегор - Пор'є.

Про це заявив сам бразилець.

"Взагалі-то наш бос сказав, що переможець нашого бою отримає титульний поєдинок. Буду чекати розвиток ситуації в дивізіоні, особливо бій Конора Мак-Грегора і Дастіна Пор'є. Бережіться, Чарльз йде, всім кінець", - сказав Олівейра.