Олівейра переміг Фергюсона та інші результати UFC 256

Джерело - Чемпіон.
У Лас-Вегасі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC 256.
У головній події вечора чемпіон промоушена в найлегшому дивізіоні Дейвісон Фігейреду звів бій проти Брендона Морена внічию, і, таким чином, зберіг свій титул.
Результати головного карда турніру UFC 256:
Дейвісон Фігейреду (20-1-1) - Брендон Морено (18-5-2): нічия рішенням суддів (47-46, 47-47, 47-47);
Тоні Фергюсон (26-5) - Чарльз Олівейра (30-8): перемога Олівейри одноголосним рішенням суддів (26-30, 26-30, 26-30);
Маккензі Дерн (10-1) - Вірна Яндіроба (16-2): перемога Дерн одноголосним рішенням суддів (29-28, 29-28, 29-28);
Кевін Голланд (21-5) - Роналдо Соуза (26-9): перемога Голланда нокаутом в першому раунді;
Сиріл Гейн (7-0) - Джуніор Дос Сантос (21-9): Гейн переміг технічним нокаутом у другому раунді.
Результати попереднього карда:
Каб Свонсон - Даніель Пінеда: перемога Свонсона нокаутом у другому раунді;
Ренато Карнейро - Рафаель Фізіев: перемога Фізіева нокаутом в першому раунді;
Гевін Такер - Біллі Куарантілло: Такер переміг одноголосним рішенням суддів;
Тешіа Торрес - Сем Хьюз: перемога Торреса технічним нокаутом в першому раунді;
Чейз Хупер - Пітер Барретт: перемога Хупера больовим прийомом в третьому раунді.