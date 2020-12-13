Олівейра переміг Фергюсона та інші результати UFC 256

Джерело - Чемпіон.

У Лас-Вегасі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC 256.

У головній події вечора чемпіон промоушена в найлегшому дивізіоні Дейвісон Фігейреду звів бій проти Брендона Морена внічию, і, таким чином, зберіг свій титул.

Результати головного карда турніру UFC 256:

Дейвісон Фігейреду (20-1-1) - Брендон Морено (18-5-2): нічия рішенням суддів (47-46, 47-47, 47-47);

Тоні Фергюсон (26-5) - Чарльз Олівейра (30-8): перемога Олівейри одноголосним рішенням суддів (26-30, 26-30, 26-30);

Маккензі Дерн (10-1) - Вірна Яндіроба (16-2): перемога Дерн одноголосним рішенням суддів (29-28, 29-28, 29-28);

Кевін Голланд (21-5) - Роналдо Соуза (26-9): перемога Голланда нокаутом в першому раунді;

Сиріл Гейн (7-0) - Джуніор Дос Сантос (21-9): Гейн переміг технічним нокаутом у другому раунді.

Результати попереднього карда:

Каб Свонсон - Даніель Пінеда: перемога Свонсона нокаутом у другому раунді;

Ренато Карнейро - Рафаель Фізіев: перемога Фізіева нокаутом в першому раунді;

Гевін Такер - Біллі Куарантілло: Такер переміг одноголосним рішенням суддів;

Тешіа Торрес - Сем Хьюз: перемога Торреса технічним нокаутом в першому раунді;

Чейз Хупер - Пітер Барретт: перемога Хупера больовим прийомом в третьому раунді.