Підсумки першого раунду чемпіонату України з кібербаскетболу

За результатами 1-го раунду та персональної статистики ліги було обрано «Символічну п’ятірку» найкращих гравців на кожній позиції

Джерело - Українська асоціація кібербаскетболу.

Вчора закінчився 1-ий раунд Ukrainian E-Basketball League. В чемпіонаті приймають участь 7 українських команд PRO-AM, які засновані на основі реальних клубів та сквади найкращих гравців в NBA 2K.

За результатами 1-го раунду та персональної статистики ліги було обрано "Символічну п’ятірку" кращих гравців на кожній позиції. Коефіцієнт ефективності (EFF) — основний показник, за я ким відбирались гравці.

Кращі гравці 1-го раунду:

PG – Born-B-Drunk (Lviv Boars) EFF 176;

SG – Andrey4ever14 (Dneprodym) EFF 130;

SF – mod23- (EBC Dnipro) EFF 86;

PF – OG-GhettoOdessa (Budivelnyk Gaming) EFF 92;

C – DefezOnline (Ternopil Gaming) EFF 190.