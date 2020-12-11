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В 2021 році Мінспорту очікують рекордний бюджет

Вчора 23:10 706 0
Гутцайт підвів підсумки 2020 року
В 2021 році Мінспорту очікують рекордний бюджет
#Гутцайт

Джерело - Чемпіон.

Наступного року у Кабінеті Міністрів України планують на спорт виділити майже 7,8 млрд гривень.

Про це заявив Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт

"Незважаючи на всесвітню пандемію, наша команда не зупиняла оберти. Ми відновили тренувальні збори та змагальний процес ще з травня місяця. Через цю хворобу було перенесено або скасовано багато великих спортивних подій. Зокрема, й найзнаковішу для спортивного світу - Олімпійські ігри. Але нам вдалось провести в Україні ряд міжнародних змагань та Чемпіонат Європи з художньої гімнастики.

Команда Міністерства зробила потужні кроки для розбудови спортивної інфраструктури. Стартував проєкт Президента України щодо створення 25 спортивних "магнітів" у всіх областях України. На сьогодні вже введено в експлуатацію 6 таких, а до кінця року ще 4 будуть відкриті. Окрім цього проєкту, у 2020 році вже побудовано та реконструйовано 180 спортивних об’єктів, введено в експлуатацію 104 об'єкти, на стадії завершення - 76 спортивних об’єктів.

Відкрито Всеукраїнський молодіжний центр та на його платформі вже проведено близько 20-ти заходів (у тому числі онлайн), участь у яких взяли понад 1000-чу талановитих патріотичних представників молоді. Розроблено та презентовано демоверсії двох порталів – вебпорталу мобільності і можливостей (за підтримки USAID) і вебпорталу волонтерів (за підтримки ЮНІСЕФ). Продовжуємо підтримку та розвиток мережі центрів національно-патріотичного виховання в регіонах України.

Окремо хочу зазначити, що наступного року нас очікує рекордний бюджет - майже 7,8 млрд грн!", - зазначив Гутцайт.

Бюджет міністерства молоді та спорту України у 2020 році становив 2,6 млрд гривень.

Раніше, Гутцайт заявляв, що на підготовку до Олімпіади виділено 2,8 млрд гривень.

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