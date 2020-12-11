Гейджи: Хабіб більше не буде захищати свій титул

Росіянин Хабіб Нурмагомедов повернеться в Октагон виключно заради гучного бою.

Про це заявив Джастін Гейджи.

"Я думаю, що Хабіб буде у відставці, поки не буде надана можливість попрощатися з фанатами великим поєдинком. Таким, як бій з Жоржем Сен-П'єром. Але він більше не буде захищати свій титул.

Як я вже говорив, я номер один, тому звичайно, я хочу битися за пояс, який поки що належить Нурмагомедова. Я щиро вірю, що на бій за титул можна вийти тільки після перемоги, так що моє завдання полягає в тому, щоб виграти свій наступний поєдинок", - заявив Гейджи.