Гейджи: Хабіб більше не буде захищати свій титул

Джерело - The Schmo.
Росіянин Хабіб Нурмагомедов повернеться в Октагон виключно заради гучного бою.
Про це заявив Джастін Гейджи.
"Я думаю, що Хабіб буде у відставці, поки не буде надана можливість попрощатися з фанатами великим поєдинком. Таким, як бій з Жоржем Сен-П'єром. Але він більше не буде захищати свій титул.
Як я вже говорив, я номер один, тому звичайно, я хочу битися за пояс, який поки що належить Нурмагомедова. Я щиро вірю, що на бій за титул можна вийти тільки після перемоги, так що моє завдання полягає в тому, щоб виграти свій наступний поєдинок", - заявив Гейджи.
Нурмагомедов оголосив про завершення кар'єри після дострокової перемоги над Джастіном Гейджи на UFC 254.
Нагадаємо, Нурмагомедов став власником бійцівського промоушена.