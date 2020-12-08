 "Мандела мав рацію". Найкращий каратист України про перемоги на останніх секундах боїв та місце, де він проводить половину життя | Єдиноборства | Champion.com.ua
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"Мандела мав рацію". Найкращий каратист України про перемоги на останніх секундах боїв та місце, де він проводить половину життя

Сьогодні 11:42 369 0
"Мандела мав рацію". Найкращий каратист України про перемоги на останніх секундах боїв та місце, де він проводить половину життя

Джерело - Чемпіон.

Станіслав Горуна – найкращий каратист в історії України та одна з наших надій на успішний виступ на Іграх в Токіо, де карате дебютує в олімпійський програмі. Щоб зрозуміти філософію цього популярного єдиноборства, яким в світі займається понад 100 мільйонів людей, ми поїхали до Львова і провели цілий день зі Стасом.  

Горуна зустрів нас на білосніжному Peugeot 3008.

Машина для мене – другий дім, - тримаючи руки на кермі, розповідає Стас. -   Проводжу тут половину життя. Для мене це і робочий офіс, і дозвілля, і мобільне пересування. Спочатку Peugeot 3008 сподобалося своїм крутим дизайном. А коли приїхав купувати машину, виявилося, що функціонально вона дуже потужна. І ціна адекватна. Авто купував в Тернополі.  Взяв з собою друзів, які були прихильниками іншою марки авто. Потім вони зізнавалися, що  думали відговорити мене від цієї покупки. Але, коли самі проїхалися на Peugeot 3008, жодного аргумента проти від них не почув. 

До ранкового тренування ще лишається час, тому заїжджаємо на парковку місцевого торгово-розважального комплексу, де проводимо першу імпровізовану фотосесію.  Стас після невеличкої розтяжки демонструє фотографу декілька ефектних ударів ногами.

"Карате – це гра на момент, треба його зловити і нанести удар точно в ціль", -  так  формує філософію карате львівянин.  

Їдемо на тренування, де уважно стежимо за діями Стаса на татами. Темп тренування вражає.

    

Бій триває 3 хвилини і я стараюсь їх проводити максимально активно, - пояснює таку швидкість Горуна. -  З моєї точки зору, карате можна порівняти з фехтуванням. Суть та ж  – ми працюємо на попадання. Потрібно попасти рукою чи ногою в відповідну залікову зону – голову, корпус або спину. Можна робити підсічки. У нас немає фул-контакту, йде робота на попадання. Акцент на реакцію, техніку.

Нельсон Мандела, який сам займався єдиноборствами, якось сказав: "Спорт вчить тебе, що ніколи не можна бути впевненим до кінця".

Мандела мав рацію, - погоджується з висловлюванням першого темношкірого президента ПАР українець. - У мене була купа поєдинків, які вигравалися в останні секунди бою. Іноді – навіть в останню секунду, бо, навіть, в момент зупинку поєдинку. Як в баскетболі – коли відразу після кидка лунає сирена, яка сигналізує про закінчення матчу. М’яч ще знаходиться в повітрі і вже після сирени залітає в кільце.

Наша наступна локація для фотосесії – побудований в 15-му сторіччі Свірзький замок, який розташований у селі Свірж Перемишлянського району Львівської області. Під час україно-польської війни 1948-1654 років замок здобували козацькі загони. Козацький чуб Стаса всім відомий в світовому карате. Проводимо фотосесію з галичанином на фоні чудових краєвидів замку.

Після неї капітан збірної України з карате запрошує нас до себе у гості. Знайомить з  дружиною Марічкою, яка також виконує функції менеджера чоловіка, та сином Левом.  Демонструє золоту медаль з Європейських ігор, яка вражає своїми розмірами і важить 950 грамів.

Маю "золото" з Всесвітніх ігор-2017, маю "золото" з Європейських ігор-2019. Бракує ще "золота" з Олімпійських ігор, - зважуючи медаль у руці, підсумовує Станіслав.

На вулиці вечоріє і нам час збиратися додому. Стас підвозить нас до вокзалу.

Карате – це моє життя, але моє життя не тільки карате, - вже в автомобілі зізнається Горуна. - Я находжусь на фінішній прямій своєї активної спортивної кар’єри, але скільки вона ще буде тривати, не знає ніхто. Мене цікавить і бізнес, і політика. Вже думаю про свою наступну кар’єру. Але зараз всі мої думки пов’язані з карате.

 

Довідка про авто Стаса Горуни:

З моменту свого дебюту у 2017 році кросовер Peugeot 3008 отримав 67 міжнародних нагород - у різних країнах і номінаціях, з різним складом журі. Але неодмінно з одним підсумковим результатом: захопленням автомобілем!

Peugeot 3008 визнали "Автомобілем року" в 19 країнах світу на 3 континентах планети: "Кращий кросовер", "Кращий автомобіль для сім'ї".  І особливо важлива номінація - "Кращий компактний кросовер в Україні".

Цей титул дійсно заслужений: відмінні ходові якості, потужні і економічні дизельні мотори, яскравий зовнішній дизайн, інноваційних салон, комфортний для всієї родини, максимально широкий набір передових технологій і систем безпеки.

 

Особиста справа

Станіслав Горуна. Народився 1 березня 1989 року у Львові. Зслуженний масйтер спорта України з карате. Зріст 178 см, вага 75 кг. Виступає в категорії куміте.

Досягнення: Переможець Всесвітніх ігор-2017. Переможець Європейських ігор-2019. Бронзовий призер чемпіонату Європи-2018 в індивідуальній та командній категорії. Срібний призер чемпіонату Європи-2017 в індивідуальній категорії та бронзовий призер — в командному куміте. Бронзовий призер чемпіонату світу-2014 (став першим українським каратистом, який виборов медаль на чемпіонаті світу серед дорослих). Срібний призер чемпіонату Європи-2014. Триразовий переможець серії турнірів K1 PremierLeague (2013, 2014, 2017).  6-разовий чемпіон України. 

Капітан національної збірної України з карате.

Станіслав Горуна є одним із персонажів онлайн-гри "KARATE-DO".

Життєве кредо Стаса Горуни - "Хочеш більшого, ставай кращим".

Роман Редька

Фото Андрія Седлецького

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