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Височанська: Батько був останнім, хто вийшов з Донецького аеропорту живим

Сьогодні 14:17 1098 0
Марія Височанська розповіла про свого батька, який брав участь у війні на Донбасі.
Височанська: Батько був останнім, хто вийшов з Донецького аеропорту живим
#Височанська

Джерело - glavcom.ua.

Українська гімнастка Марія Височанська присвятила перемогу на чемпіонаті Європи своєму батькові, який захищав Україну на Донбасі та отримав важке поранення під час боїв за Донецький аеропорт.

Про це розповіла сам гімнастка.

 "Пам’ятаю, коли бойові дії на сході тільки починалися, тато сказав, що не буде ховатися, якщо прийде повістка. Правда, коли це сталося, він нам нічого не сказав. День, коли тато збирався, запам’ятався мені добре. Була десь шоста ранку, ми спали. "Тату, ти куди?", – запитую, помітивши, що батько збирає речі. "На роботу їду, в Карпати, на три дні", – відповідає. Вже тоді відчула, що то неправда. Взагалі, в мене з татом дуже сильний ментальний зв’язок. У той час, коли тато отримав поранення в голову, в мене впродовж трьох днів була така мігрень, що не могла піднятися з ліжка. І  це за умови, що мені ніхто нічого не говорив. 

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Через три дні тато сказав мамі правду: "В мене повістка, я піду захищати Україну". А через місяць ми проводжали батька на схід. Не знаю , чому, але ще тоді відчула, що тато повернеться живим, але пораненим. Теж відчуття.

Я тоді якось навіть думки не допускала, що може трапитися щось непоправне. Лише десь через пів року після того, як тато після операції повернувся додому, почала все аналізувати і зрозуміла, що могла його втратити. А коли тато був на війні, мама відмежувала мене від усього. Зробила так, щоб я думала лише про школу, гімнастику, родинні справи. Коли запитувала про тата, мама відповідала сухо: "Все добре, я з ним поговорила, вони взагалі не там, де стріляють, вони в безпеці, на навчаннях на підконтрольній Україні території".

Потім дізналася, що то було зовсім не так. Але дуже вдячна мамі, що вона мені не казала правди. А потім, коли тато повернувся з пораненням, але живий, була дуже щаслива. Потім дізналася, що батько був останнім, хто вийшов з Донецького аеропорту живим. Усі його друзі або потрапили у полон і звідти не повернулися, або загинули", - розповіла Височанська.

Раніше, українські гімнастки виграли командну першість на чемпіонаті Європи.

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