Харлан завершила сезон лідеркою світового рейтингу

Джерело - nffu.org.ua.
Олімпійська чемпіонка українка Ольга Харлан вп'яте в кар'єрі очолила світовий рейтинг Міжнародної федерації фехтування (FIE).
Про це повідомляє ФФУ.
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Переможці світового рейтингу FIE 2019/20
Жіноча шпага - Ана Марія Попеску (Румунія)
Чоловіча шпага - Сєргєй Біда (Росія)
Жіноча рапіра - Інна Дєріглазова (Росія)
Чоловіча рапіра - Алессіо Фоконі (Італія)
Жіноча шабля - Ольга Харлан (Україна)
Чоловіча шабля - Сангук Ох (Південна Корея)
Нагадаємо, на етапі Кубка світу в сезоні-2019/20 у французькому Орлеані Харлан завоювала бронзову медаль, а після того взяла два "золота" - в Солт-Лейк-Сіті, а також на Гран-прі Монреаля.