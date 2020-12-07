Харлан завершила сезон лідеркою світового рейтингу

Олімпійська чемпіонка українка Ольга Харлан вп'яте в кар'єрі очолила світовий рейтинг Міжнародної федерації фехтування (FIE).

Про це повідомляє ФФУ.

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Переможці світового рейтингу FIE 2019/20

Жіноча шпага - Ана Марія Попеску (Румунія)

Чоловіча шпага - Сєргєй Біда (Росія)

Жіноча рапіра - Інна Дєріглазова (Росія)

Чоловіча рапіра - Алессіо Фоконі (Італія)

Жіноча шабля - Ольга Харлан (Україна)

Чоловіча шабля - Сангук Ох (Південна Корея)

Нагадаємо, на етапі Кубка світу в сезоні-2019/20 у французькому Орлеані Харлан завоювала бронзову медаль, а після того взяла два "золота" - в Солт-Лейк-Сіті, а також на Гран-прі Монреаля.