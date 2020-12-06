Відразу 4 півмарафонця побили світовий рекорд у Валенсії

Перемогу здобув Кібівот Кенді

Джерело - Чемпіон.

Кібівот Кенді здобув перемогу в напівмарафоні у Валенсії, побивши світовий рекорд.

Кенійський спортсмен прийшов на фініш з часом 57:32 Це майже на півхвилини краще часу Джеффрі Камворора (0:58:01), показаного минулого року в Копенгагені.

Проте також досягнення Камворора здолав срібний призер - Джейкоб Кіплімо (0:57:37), третій - Ронекс Кіпруто (0:57:37), і четвертий - Олександр Мутісо (0:57:59).

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Перша в жіночому заліку - Гензібе Дібаба, її час - 1:05:18.

Нагадаємо, олімпійську рекордсменку зобразили на медалях Дніпровського півмарафону.