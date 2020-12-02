 Ternopil Gaming переміг Azov Wolves у чемпіонаті України | Кіберспорт | Champion.com.ua
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Ternopil Gaming переміг Azov Wolves у чемпіонаті України

Сьогодні 22:30 117 0
Тернополяни домінували протягом усього поєдинку
Ternopil Gaming переміг Azov Wolves у чемпіонаті України
#Azov Wolves, #Ternopil Gaming, #Ukrainian E-Basketball League

Джерело - Чемпіон.

Azov Wolves приймали Ternopil Gaming у рамках регулярного чемпіонату України з кібербаскетболу.

Від початку гри ініціативу захопили гості. Перша чверть закінчилась з рахунком 17:13 на користь Тернополя. 

Друга чверть не була дуже результативною - 14:6.

У третій чверті нас очікувала дуже рівна гра, команди обмінювалися дзеркальними атаками та влучними трьохочковими кидками - 13:13. 

Вовкам потрібно було продемонструвати свою найкращу гру у вирішальному відрізку гри. Але цього не сталося, тернопільчани продовжували домінувати на майданчику. Остаточний рахунок 44:65.

Ukrainian E-Basketball League
Регулярний чемпіонат
1 грудня

Azov Wolves - Ternopil Gaming 44:65 (13:17, 6:14, 13:13, 12:21)

Нагадаємо, EBC Dnipro розгромив Lviv Boars у чемпіонаті України.

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