Ternopil Gaming переміг Azov Wolves у чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.
Azov Wolves приймали Ternopil Gaming у рамках регулярного чемпіонату України з кібербаскетболу.
Від початку гри ініціативу захопили гості. Перша чверть закінчилась з рахунком 17:13 на користь Тернополя.
Друга чверть не була дуже результативною - 14:6.
У третій чверті нас очікувала дуже рівна гра, команди обмінювалися дзеркальними атаками та влучними трьохочковими кидками - 13:13.
Вовкам потрібно було продемонструвати свою найкращу гру у вирішальному відрізку гри. Але цього не сталося, тернопільчани продовжували домінувати на майданчику. Остаточний рахунок 44:65.
Ukrainian E-Basketball League
Регулярний чемпіонат
1 грудня
Azov Wolves - Ternopil Gaming 44:65 (13:17, 6:14, 13:13, 12:21)
Нагадаємо, EBC Dnipro розгромив Lviv Boars у чемпіонаті України.