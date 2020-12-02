Ternopil Gaming переміг Azov Wolves у чемпіонаті України

Тернополяни домінували протягом усього поєдинку

Джерело - Чемпіон.

Azov Wolves приймали Ternopil Gaming у рамках регулярного чемпіонату України з кібербаскетболу.

Від початку гри ініціативу захопили гості. Перша чверть закінчилась з рахунком 17:13 на користь Тернополя.

Друга чверть не була дуже результативною - 14:6.

У третій чверті нас очікувала дуже рівна гра, команди обмінювалися дзеркальними атаками та влучними трьохочковими кидками - 13:13.

Вовкам потрібно було продемонструвати свою найкращу гру у вирішальному відрізку гри. Але цього не сталося, тернопільчани продовжували домінувати на майданчику. Остаточний рахунок 44:65.

Ukrainian E-Basketball League

Регулярний чемпіонат

1 грудня

Azov Wolves - Ternopil Gaming 44:65 (13:17, 6:14, 13:13, 12:21)

Нагадаємо, EBC Dnipro розгромив Lviv Boars у чемпіонаті України.