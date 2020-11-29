Сміт переміг Кларка. Результати турніру UFC Fight Night 184

Джерело - Чемпіон.
В ніч з 28 на 29 листопада в Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 184.
У головному поєдинку вечора американський напівважковаговик Ентоні Сміт здобув перемогу над співвітчизником Девіном Кларком.
Результати всіх боїв:
Ентоні Сміт переміг Девіна Кларка задушливим прийомом в першому раунді;
Джош Парізян здолав Паркера Портера одноголосним рішенням суддів;
Мігель Баез здобув перемогу над Такаші Сато - задушливий прийом в другому раунді;
Білл Алджео виграв у Спайка Карлайла одноголосним рішенням суддів;
Ешлі Еванс-Сміт виявилася сильнішою за Норму Дюмонт - одноголосне рішення суддів;
Джонатан Пірс переміг Каї Камака технічним нокаутом у другому раунді.
Нагадаємо, що головною подією повинен був стати поєдинок Кертіса Блейдс і Дерріка Льюїса, але після виявлення коронавірусу у Блейдса керівництво UFC скасував бій.