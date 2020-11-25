Косенко назвав склад збірної України на спаринги з Молдовою

Матчі відбудуться 8 грудня (початок - о 17.00) та 9 грудня (14.00)

Джерело - УАФ.

На матчі збірної України з футзалу з командою Молдови головний тренер Олександр Косенко викликав 15-х гравців.

Про це повідомляє Асоціація футзалу України.

До списку ввійшли:

воротарі - Юрій Савенко, Кирило Ципун (обидва - Продексім), Олександр Сухов (ХІТ); польові гравці - Сергій Малишко, Микола Грицина (обидва - Сталіца, Білорусь​), Олег Єрьомін (Вітен​), Михайло Зварич, Микола Білоцерківець, Петро Шотурма, Ігор Корсун (усі - Продексім), Олександр Педяш, Сергій Журба (обидва - ХІТ), Микола Микитюк, Артем Фаренюк (обидва - Ураган), Тарас Кузь (Енергія).

Поєдинки проти команди Молдови відбудуться у Запоріжжі в Палаці спорту Юність 8 грудня (початок - о 17.00) та 9 грудня (14.00).

Спаринги заплановані в рамках підготовки синьо-жовтих до матчів кваліфікації Євро-2022. За результатами жеребкування підопічні Олександра Косенка потрапили до групи 1, де зіграють проти Хорватії, Албанії та Данії. Остання у стикових матчах відбірного раунду здолала команду Сан-Марино.

У груповому раунді 32 команди (16 учасників еліт-раунду кваліфікації ЧС-2020, дев'ять переможців груп відбірного раунду й сім переможців стикових матчів) розбиті на вісім груп по чотири команди. Уперше в історії турніру команди на цій стадії гратимуть проти опонентів удома й на виїзді, провівши проти кожного суперника по групі по два поєдинки. Вісім переможців груп і шість кращих володарів других місць приєднаються до Нідерландів у фінальній стадії. Два володарі других місць, які не пробилися до фінального турніру напряму, зіграють у плей-оф.

Поєдинки фінального турніру проходитимуть в Амстердамі та Гронінгені. 16 команд будуть розбиті на чотири групи. Дві кращі команди з кожної групи вийдуть до 1/4 фіналу.