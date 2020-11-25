 Косенко назвав склад збірної України на спаринги з Молдовою | Футзал | Champion.com.ua
Мій профіль
Боруссія знову знищила Шахтар у Лізі чемпіонів
Сьогодні 21:46 670
АЕК - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 22:12 296
Боруссія М - Шахтар 4:0. Як це було
Сьогодні 21:45 4853
АЕК - Зоря: онлайн-трансляція
Сьогодні 21:00 205
Павелко прокоментував рішення УЄФА щодо технічної поразки збірній України
Сьогодні 19:10 1774 2
Помер легендарний Марадона
Сьогодні 18:38 4186 2
УАФ оскаржить технічну поразку збірній України у матчі з Швейцарією
Сьогодні 18:23 1334
Україні присудили технічну поразку за матч зі Швейцарією, - журналіст
Сьогодні 18:05 6797 3
Бій Тайсон - Джонс відбудеться без оголошення переможця
Сьогодні 17:24 1624
Генсек УАФ: Рішення щодо матчу Швейцарія - Україна ми отримаємо до завтрашнього ранку
Сьогодні 16:54 617
Блоги
Іммобіле гарматним пострілом забиває Зеніту в Лізі чемпіонів
Іммобіле гарматним пострілом забиває Зеніту в Лізі чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 22:36 707
Легендарне Динамо 90-х: де зараз футболісти, які ледь не виграли Лігу чемпіонів
Легендарне Динамо 90-х: де зараз футболісти, які ледь не виграли Лігу чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 20:53 2641
ФОТО. Зіркова українська спортсменка з'явилася у звабливому образі
ФОТО. Зіркова українська спортсменка з'явилася у звабливому образі Андрій Твердохліб
Вчора 16:44 1102
Баварія зробила пам'ятний подарунок російському тенісисту
Баварія зробила пам'ятний подарунок російському тенісисту Андрій Твердохліб
Вчора 16:05 586
15 років тому. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче
15 років тому. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче Valeriy Ruchka
23.11.2020 21:23 1005
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:10 Футзал Косенко назвав склад збірної України на спаринги з Молдовою 82
22:55 Футбол Лукаку взимку може перейти до Реала 206
22:40 Футбол Тевес думає про завершення кар'єри 223
22:29 Футбол Ланс та Нант не виявили сильнішого у 8 турі Ліги 1 203
22:22 Футбол Боруссія - Шахтар 4:0. Огляд матчу 425
22:12 Футбол АЕК - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги Європи 296
22:10 Хокей. УХЛ Маріуполь - Дніпро 1:9. Огляд матчу 604
22:00 Пряма трансляція Інтер - Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 899
21:55 Футбол Манчестер Сіті із Зінченком переграв Олімпіакос у 4 турі Ліги чемпіонів 904
21:46 Футбол Боруссія знову знищила Шахтар у Лізі чемпіонів 670
21:45 Футбол Боруссія М - Шахтар 4:0. Як це було 4853
21:38 Бокс Рамірес оцінив перспективи Лопеса 525
21:25 Хокей. УХЛ Донбас - Краматорськ 1:2. Огляд матчу 497
21:10 Хокей. УХЛ Дніпро знищив Маріуполь у 11 турі УХЛ 643
21:01 Блог Ставки на киберспорт live — секреты киберспортивных ставок 121
21:00 Футбол АЕК - Зоря: онлайн-трансляція 205
20:54 Футбол Циганик: Може збірній України не треба грати в Лізі націй? 1729
20:39 Футбол Кремінь - Альянс 0:2. Огляд матчу 556
20:34 Блог Я хочу померти у своїй країні. Правила життя легендарного Марадони 549
20:25 Бокс Лопес: Я багато говорю, але завжди відповідаю за свої слова 691
20:09 Футбол Оболонь розгромила Полісся у 15 турі Першої ліги 702
19:55 Пряма трансляція Боруссія М - Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE 2595
19:54 Хокей. УХЛ Донбас сенсаційно програв Краматорську у 11 турі УХЛ 758
19:53 Блог Рука Бога. Як Марадона забив найвідоміший гол світу 447
19:39 Бокс Гірн назвав потенційного суперника Усика за пояс WBO 1303

Косенко назвав склад збірної України на спаринги з Молдовою

Сьогодні 23:10 82 0
Матчі відбудуться 8 грудня (початок - о 17.00) та 9 грудня (14.00)
Косенко назвав склад збірної України на спаринги з Молдовою
#Косенко

Джерело - УАФ.

На матчі збірної України з футзалу з командою Молдови головний тренер Олександр Косенко викликав 15-х гравців.

Про це повідомляє Асоціація футзалу України.

До списку ввійшли:

воротарі - Юрій Савенко, Кирило Ципун (обидва - Продексім), Олександр Сухов (ХІТ); польові гравці - Сергій Малишко, Микола Грицина (обидва - Сталіца, Білорусь​), Олег Єрьомін (Вітен​), Михайло Зварич, Микола Білоцерківець, Петро Шотурма, Ігор Корсун (усі - Продексім), Олександр Педяш, Сергій Журба (обидва - ХІТ), Микола Микитюк, Артем Фаренюк (обидва - Ураган), Тарас Кузь (Енергія).

Поєдинки проти команди Молдови відбудуться у Запоріжжі в Палаці спорту Юність 8 грудня (початок - о 17.00) та 9 грудня (14.00).

Спаринги заплановані в рамках підготовки синьо-жовтих до матчів кваліфікації Євро-2022. За результатами жеребкування підопічні Олександра Косенка потрапили до групи 1, де зіграють проти Хорватії, Албанії та Данії. Остання у стикових матчах відбірного раунду здолала команду Сан-Марино.

У груповому раунді 32 команди (16 учасників еліт-раунду кваліфікації ЧС-2020, дев'ять переможців груп відбірного раунду й сім переможців стикових матчів) розбиті на вісім груп по чотири команди. Уперше в історії турніру команди на цій стадії гратимуть проти опонентів удома й на виїзді, провівши проти кожного суперника по групі по два поєдинки. Вісім переможців груп і шість кращих володарів других місць приєднаються до Нідерландів у фінальній стадії. Два володарі других місць, які не пробилися до фінального турніру напряму, зіграють у плей-оф. 

Поєдинки фінального турніру проходитимуть в Амстердамі та Гронінгені. 16 команд будуть розбиті на чотири групи. Дві кращі команди з кожної групи вийдуть до 1/4 фіналу.

Коментарі ()