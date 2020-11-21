Адесанья впевнений, що отримає бій з Блаховичем

Новозеландець має намір завоювати титул в іншій ваговій категорії

Чемпіон UFC у середній вазі Ісраель Адесанья впевнений, що свій наступний бій проведе проти чемпіона у напівважкій вазі Яна Блаховича.

Про це новозеландський боєць розповів нещодавно.

"Впевнений, що Блахович буде моїм наступним суперником. Я стою першим в черзі, і я відчуваю, що у мене на руках є потрібні карти, щоб це відбулося. Я не кажу, що Гловер Тейшейра не отримає титульний бій, але я перший в черзі", - сказав Адесанья.

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