Адесанья впевнений, що отримає бій з Блаховичем

Джерело - 24boxing.com.ua.
Чемпіон UFC у середній вазі Ісраель Адесанья впевнений, що свій наступний бій проведе проти чемпіона у напівважкій вазі Яна Блаховича.
Про це новозеландський боєць розповів нещодавно.
"Впевнений, що Блахович буде моїм наступним суперником. Я стою першим в черзі, і я відчуваю, що у мене на руках є потрібні карти, щоб це відбулося. Я не кажу, що Гловер Тейшейра не отримає титульний бій, але я перший в черзі", - сказав Адесанья.
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