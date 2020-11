Фергюсон може провести поєдинок проти Олівейри на UFC 256

Колишній тимчасовий чемпіон UFC Тоні Фергюсон буде битися з Чарльзом Олівейрою в рамках турніру UFC 256.

Про це повідомляє журналіст ESPN Бретт Окамото в своєму Twitter.

Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) will face Charles Oliveira (@CharlesDoBronxs) at UFC 256 on Dec. 12 in Las Vegas, per Dana White (@danawhite). Ferguson gets his wish to fight again before the end of 2020. Huge addition to that Dec. 12 event.