Блохіна вказала причину потрапляння до фільму з Сендлером

Українка розповіла про зйомки у фільмі

Джерело - Чемпіон.

Старший тренер національної збірної України з художньої гімнастики Ірина Блохіна потрапила на зйомки фільму Клік: З пультом по життю з Адамом Сендлером у головній ролі завдяки своїм груддям.

Про це заявила сама Блохіна.

"Не повірите. Вони проводили кастинг втретє. Вони не могли в Лос-Анджелесі знайти блондинку зі справжніми грудьми. Це велика цінність там, коли ти живий, у тебе міміка є на обличчі. На кастингу я повинна була бігати на місці і дуже жорстко обматюкала. Самий жестяк англійською, який я могла на той момент видати. Потім дзвонить мій агент і каже: "Ти отримала роль". А я кажу: "Яку?" Тому що в той день було вже 10 кастингів. Вона: "Ну ось у фільмі" Клік ". Ти пішла обматюкала, так запам'яталася", - сказала Блохіна.

Раніше, Блохіна повідомила про свій заробіток у програмі Великий футбол.