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Українська асоціація е-баскетболу почала розвивати кіберспорт у дитячій колонії

Сьогодні 18:29 301 0
Українська асоціація е-баскетболу почала розвивати кіберспорт у дитячій колонії

Джерело - uaeb.

Українські асоціації електронного баскетболу та футболу запустили програму розвитку кіберспорту в Дитячій виправній колонії.

Зокрема, у Кременчуцьку колонію було закуплено 5 сучасних моніторів, 5 ігрових консолей PS4 та безпосередньо ігрові симулятори.

"Головною метою є залучення юнаків, які оступилися в житті, до світу електронних симуляторів і мінімалізувати повторні судимості. Створення осередків суспільства, які зможуть знайти себе в майбутньому. Отримання молодими людьми навичок які знадобляться в сучасному світі. Через кіберспорт отримати професію яка може забезпечити тебе в сучасному світі.

Електроний спорт це не тільки ігри, а й стріми, редагування програм, створення контенту і т.д. Показати, що можливо все!", - зазначив один із засновників Української асоціації електронного баскетболу Денис Давидов.

Нагадаємо, у жовтні вперше в Україні стартував чемпіонат України з кібербаскетболу, у якому беруть участь 7 команд.

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