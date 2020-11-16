Білодід через хворобу пропустить чемпіонат Європи-2020

Дворазова чемпіонка світу Дар'я Білодід пропустить чемпіонат Європи-2020, який відбудеться з 19 по 21 листопада в чеській Празі.

Про це заявив батько 20-річної спортсменки.

"На жаль, Дар’я через хворобу пропустить чемпіонат Європи. Це застудне захворювання, не Covid-19, тому що ми і тести здавали і КТ легень робили. Тим не менш, довелося пропити антибіотики, а це дещо вибило з колії. Ну і щоб спортсменку зберегти, довелося зняти її зі змагань.

Вона захворіла перед збором в Конча-Заспі, але кашлю і температури вже не було, тому ми вирішили подивитися на її форму. По тому що ми побачили, вирішили все ж таки не ризикувати і поберегти спортсменку. Тому що їхати просто аби виступити - це не для Даші.

Тепер будемо сподіватися, що після нового року змагання відновляться, тому що в цьому році чемпіонат Європи - це останній старт", - сказав Геннадій Білодід.