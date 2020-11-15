 Lviv Boars перемогли Azov Wolves у чемпіонаті України | Кіберспорт | Champion.com.ua
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Lviv Boars перемогли Azov Wolves у чемпіонаті України

Сьогодні 22:26 168 0
Фінальна 4-та чверть перевернула хід поєдинку з ніг на голову
Lviv Boars перемогли Azov Wolves у чемпіонаті України
#Azov Wolves, #Lviv Boars

Джерело - Українська федерація кібербаскетболу.

Азовські Вовки приймали Львівських Кабанів у рамках чемпіонату України з кібербаскетболу.

Господарі відразу заволоділи ініціативою завдяки влучним 3-очковим кидкам psycho__od.

Після першої чверті Вовки були попереду з рахунком 24:13.

У наступному періоді Кабанам вдалося дещо наздогнати господарів та на велику перерву команди пішли за рахунку 36:30 на користь Азовських Вовків.

Третя чверть закінчилась рівно, команди обмінювались результативними діями як в захисті, так і в нападі.

Господарі паркету тримали львів‘ян на відстані 6 очок.

Фінальна 4-та чверть перевернула хід поєдинку з ніг на голову - Lviv Boars зробили ривок та закрили чверть 26:13, що у підсумку переросло у першу перемогу для гостей з остаточним рахунком 69:62.

Чемпіонат України
1 тур

Azov Wolves - Lviv Boars 62:69 (24:13, 12:17 13:13, 13:26)

Нагадаємо, Azov Wolves у напруженій боротьбі перемогли Tsmoki Minsk у контрольному матчі.

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