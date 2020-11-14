Першу гру виграв Будівельник

Джерело - Чемпіон.

Нещодавно відбувся перший матч двух тітанів українського електроного баскетболу eBC Dnipro і Budivelnik Gaming.

Першу гру виграв Будівельник. Але Дніпро змогло перебудувати і захист і влучність своїх кидків, що призвело до закономірної перемоги в другій зустрічі.

Третя зустріч стала шоу швидкості, влучності, перехватів і протистояння під кошиком. Але ні фінішній прямій кращим виявився Дніпро і вирвав перемогу в Будівельника.

Результати BO3(гра до двох перемог): eBC Dnipro - Budivelnik Gaming 45:56, 59:47, 62:59.

Нагадаємо, Dneprodym у напруженій боротьбі переміг Budivelnyk Gaming у чемпіонаті України.

Раніше eBC Dnipro двічі переграли російську команду у контрольній зустрічі.