Андрій Кузьмін (hotnig30) - найкращий гравець матчу.

Джерело - Українська федерація кібербаскетболу.

Ternopil Gaming здобув першу перемогу в чемпіонаті України з кібербаскетболу, здолавши Lviv Boars.

Головна зірка "кабанів" Любомир Димида (Born-B-drunk) не зміг з'явитися на гру, що призвело до вимушених змін в ростері, аби уникнути поразки 20:0. Але Кабани проявили характер і змогли зробити непоганий ривок у рахунку після провальної 1-ої чверті.

Поєдинок завершився з рахунком 78:62.

Андрій Кузьмін (hotnig30) - найкращий гравець матчу.

Раніше eBC Dnipro двічі переграли російську команду у контрольній зустрічі.