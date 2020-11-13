Джерело - suspilne.media.
Українки вибороли бронзу у гонці переслідування на чемпіонаті Європи
Збірна України здобула четверту медаль на чемпіонаті Європи з велотреку.
У командній гонці переслідування за третє місце українки, в складі Анни Нагірної, Тетяни Климченко, Вікторії Бондар та Юлії Бірюкової впевнено здолали команду Іспанії.
Для Тетяни Климченко - це друга бронза Євро-2020. У перший день вона виграла медаль у жіночому скретчі.
Медальний залік чемпіонату Європи-2020 з велотреку (після другого дня)
1. Велика Британія (3 "золота" + 1 "срібло" + 1 "бронза)
2. Росія (3+0+1)
3. Італія (1+3+0)
4. Португалія (1+1+1)
5. Україна (0+1+3)
6. Білорусь (0+1+0)
7. Чехія (0+1+0)
8. Греція (0+0+1)
9. Швейцарія (0+0+1)
Відзначимо, що змагання триватимуть до неділі, 15 листопада. Усього буде розіграно 22 комплекти нагород.
Раніше, Гладиш виборов срібло на чемпіонаті Європи з велотреку.