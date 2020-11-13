Чергова медаль для збірної України

Українки вибороли бронзу у гонці переслідування на чемпіонаті Європи

Збірна України здобула четверту медаль на чемпіонаті Європи з велотреку.

У командній гонці переслідування за третє місце українки, в складі Анни Нагірної, Тетяни Климченко, Вікторії Бондар та Юлії Бірюкової впевнено здолали команду Іспанії.

Для Тетяни Климченко - це друга бронза Євро-2020. У перший день вона виграла медаль у жіночому скретчі.

Медальний залік чемпіонату Європи-2020 з велотреку (після другого дня)

1. Велика Британія (3 "золота" + 1 "срібло" + 1 "бронза)

2. Росія (3+0+1)

3. Італія (1+3+0)

4. Португалія (1+1+1)

5. Україна (0+1+3)

6. Білорусь (0+1+0)

7. Чехія (0+1+0)

8. Греція (0+0+1)

9. Швейцарія (0+0+1)

Відзначимо, що змагання триватимуть до неділі, 15 листопада. Усього буде розіграно 22 комплекти нагород.

Раніше, Гладиш виборов срібло на чемпіонаті Європи з велотреку.