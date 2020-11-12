Українки вибороли бронзу у командному спринті на чемпіонаті Європи

Друга медаль в активі збірної України

Збірна України здобула другу медаль на чемпіонаті Європи з велотреку.

У жіночому командному спринті команда України у складі Любов Басової, Олени Старікової та Олександри Логвінюк виборола "бронзу".

У заїзді за третє місце українки не залишили шансів збірній Чехії - 2,5 секунди переваги. А у фіналі Росія здолала Велику Британію.

Відзначимо, що змагання триватимуть до неділі, 15 листопада. Усього буде розіграно 22 комплекти нагород.

Раніше, у жіночому скретчі "бронзу" виграла Тетяна Климченко.